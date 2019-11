È convocato per mercoledì 20 novembre, alle 11 in Sala Piloni della Provincia, il tavolo tecnico di confronto con la società Hydro Extrusion Italy srl di Feltre.

Lo strumento era stato richiesto per valutare le possibili alternative alla prescrizione relativa al

campionamento “in continuo” delle emissioni in atmosfera; e servirà per analizzare tutte le considerazioni tecniche utili a individuare il sistema di campionamento e monitoraggio delle emissioni più idoneo e applicabile alla fonderia feltrina.

Alla prima riunione del tavolo sono stati convocati i rappresentanti dell’azienda, il Comune di Feltre, l’Arpav (di Belluno, oltre alla direzione regionale del Veneto), l’Ulss 1 Dolomiti e Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), che rappresenta il massimo istituto pubblico in tema di ricerca e protezione ambientale.

La riunione servirà a delineare una roadmap dettagliata, in modo da consentire al tavolo tecnico di predisporre tutte le considerazioni atte a individuare il sistema di monitoraggio delle emissioni di

maggior garanzia.

Infatti, nell’iter autorizzativo del progetto di efficientamento del comparto fusorio dello stabilimento Hydro di Feltre, è emersa la richiesta di aggiungere ulteriori prescrizioni per la compatibilità ambientale del progetto; nel dettaglio, è stata richiesta l’installazione di un sistema di campionamento “in continuo” delle emissioni per diossine e benzo(a)pirene. Proprio questa prescrizione è stata impugnata dalla società Hydro nell’aprile 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, adesso, è quello di approfondire se il monitoraggio prescritto è il più idoneo a garantire il controllo delle emissioni.

Le ulteriori riunioni del tavolo tecnico saranno calendarizzate dopo l’incontro del 20 novembre.