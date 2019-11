E’ aperto il bando di accesso alle case popolari per il solo ambito specifico del Comune di Feltre con la possibilità di presentare domanda dal 04.11.2019 alle ore 12.00 del 03.12.2019.

Si ricorda che è necessario avere il documento di identità in corso di validità; nel caso di permesso di soggiorno di lungo periodo i documenti di tutti i componenti del nucleo; nel caso di permesso di lavoro l’attestazione del proprio datore di lavoro, l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità rispondente al nucleo richiedente l’alloggio utile per il calcolo dell’ISEE-ERP che non dovrà risultare superiore a € 20.000,00 (una simulazione del calcolo dell’ISEE-ERP può essere fatta direttamente dal cittadino interessato al sito regionale erp.regione.veneto.it alla voce “Simulazione ISEE-ERP”).

I requisiti per poter presentare domanda sono meglio dettagliati all’art. 25 della L.R. 39/17. Si ricorda che è requisito imprescindibile la residenza anagrafica del richiedente nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando e si fa presente che nessun componente del nucleo deve essere titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero.

Il bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Feltre e in quello della sua azienda speciale Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona.

La domanda può essere presentata, ai sensi della L.R. 39/17 e del suo regolamento attuativo n. 4 del 2018, per il solo tramite della procedura web regionale.

Per essere affiancati nella compilazione è possibile recarsi, previo appuntamento all’Ufficio Casa dell’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona in P.le Nasci n. 2 a Feltre, assistente sociale Irene Gregato con cui è possibile prendere appuntamento per un aiuto nella compilazione (0439 840680 int. 215).