Sinigaglia (PD): “Mancano mense e alloggi universitari: gli studenti chiedono investimenti, ma la Regione non dà risposte: questo è il Veneto Tax Free di cui si vantano Zaia e la Lega”

Venezia, 5 novembre 2019 – “Cos’è il Veneto Tax Free lo stanno sperimentando sulla propria pelle gli studenti universitari: alloggi che mancano, mense sovraffollate e borse di studio che non ci sono. La Regione ha praticamente azzerato i fondi Esu: sarà colpa della mancata autonomia?”. Claudio Sinigaglia, consigliere del Partito Democratico, va all’attacco della Giunta Zaia schierandosi a fianco degli studenti universitari padovani che hanno denunciato una situazione ormai insostenibile. “La mensa San Francesco è chiusa da tempo e fino al 2022 non riaprirà, quella di Piovego è così piena da dover allestire una tensostruttura in giardino per far smaltire le file infinite”.

“Il quadro – aggiunge Sinigaglia – è comunque grave in tutto il Veneto, il diritto allo studio deve essere riconosciuto come tale, a partire dal bilancio. Servono investimenti veri, invece c’è un sotto-finanziamento generalizzato. Gli studenti sono costretti a pagarsi treni e bus perché non ci sono i bonus per il trasporto pubblico, non hanno più i libri in comodato e le borse di studio sono sempre meno perché mancano le risorse. È questo il Veneto Tax Free di cui si vantano Zaia e la Lega”.