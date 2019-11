Cortina d’Ampezzo, 02 novembre 2019 – Alle 7.30 circa di questa mattina a Cortina d’Ampezzo veniva interrotta la circolazione stradale lungo la Strada Statale 51 di Alemagna al km. 112 in località Fiames, a causa del ribaltamento di un autoarticolato per il trasporto di fieno. Al volante del mezzo era il proprietario, F.G. 37enne di Roncade che è uscito fortunatamente illeso dall’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cortina d’Ampezzo, i vigili del fuoco di Cortina d’Ampezzo e il personale dell’Anas per la rimozione del mezzo ed il ripristino della circolazione che è avvenuto intorno a mezzogiorno e mezzo. Durante le operazioni di ripristino il traffico in direzione Trentino Alto Adige è stato deviato sulla Strada regionale 48 Dolomiti e Strada statale 51 bi.s