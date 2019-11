Nel mese di novembre il cinema a Belluno è “Cinema di qualità”

Dopo il grande successo nei mesi di marzo e maggio, da martedì 5 novembre tornano al Cinema Italia di Belluno gli appuntamenti con la rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Tutti i martedì del mese di novembre, l’iniziativa consentirà agli appassionati di cinema di godere della visione di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, che verranno proiettate al costo ridotto di tre euro.

Il progetto ha fra i suoi obiettivi la promozione della cultura cinematografica e del cinema d’autore attraverso la valorizzazione delle sale d’essai del Veneto e si inserisce in un quadro più generale di azioni a sostegno dello spettacolo. Un modo concreto per favorire la visione di opere di qualità e creare, soprattutto nei giovani, l’abitudine ad andare al cinema durante tutta la settimana.

In questo primo appuntamento martedì 5 novembre la proposta del Cinema Italia è, alle 16.00, 17.50, 19.40 e 21.30, la visione a tre euro del film “Mio fratello rincorre i dinosauri” (Commedia, Italia, 2019, 101’) di Stefano Cipani. Jack ha sempre desiderato un fratellino con cui giocare. Quando nasce Gio, i suoi genitori gli raccontano che avrebbe avuto un fratello “speciale”. Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratello ha la sindrome di Down e questo per lui inizia a diventare un problema tanto da spingerlo nascondere la sua esistenza ai suoi nuovi amici del liceo e alla ragazza di cui è innamorato.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it, sulla pagina facebook @agis.trevenezie e attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.