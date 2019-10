Venezia, 31 ottobre 2019 “Il comportamento di ieri in Senato della Lega e dei suoi alleati è inqualificabile. Credevamo che su temi come l’antisemitismo, nel 2019, ci fosse unanimità, almeno in Parlamento. E invece sono riusciti a stupirci; serviva un segnale forte, unitario e senza ambiguità, che non è arrivato. Ed è grave. Avremmo gradito una parola di dissenso, come ha fatto per esempio Mara Carfagna per Forza Italia, dal presidente Zaia, considerato il volto moderato della Lega. Ma ormai, tra un appello a fare la rivoluzione per ottenere l’autonomia e la libertà di manganello, la sua strada appare segnata”.

In una nota il gruppo consiliare del Partito Democratico commenta duramente l’astensione del centrodestra sulla proposta della senatrice Liliana Segre per istituire una commissione contro razzismo e antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza.

“I distinguo ascoltati in aula per giustificare il mancato voto, li rispediamo al mittente. Non cancellano affatto la vergogna a cui abbiamo assistito anche dopo l’approvazione: tutti in piedi ad applaudire, tranne il centrodestra. Senza alcun rispetto per una donna di 89 anni, sopravvissuta ad Auschwitz, che ha dedicato una vita a testimoniare l’orrore della Shoah affinché certi orrori non possano più ripetersi”.