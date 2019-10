Pelmo d’Oro 2019, Massimiliano Ossini: “La montagna bellunese è ossigeno puro”

«Sono felice e orgoglioso di questo premio prestigioso. Per di più tra queste montagne favolose». Lo ha detto ieri sera a Chies d’Alpago, Massiliano Ossini, nell’atto di ritirare il Pelmo d’Oro 2019.

Il presentatore televisivo è stato insignito del premio su segnalazione della Fondazione Dolomiti Unesco. E ieri sera, in una cornice di pubblico eccezionale, all’interno della rassegna “Chies e le sue montagne” ha ricevuto il Pelmo d’Oro dal presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin.

«Massimiliano Ossini ha saputo raccontare le nostre Dolomiti al grande pubblico, al di fuori della nostra provincia – ha affermato Padrin -. E sono convinto che continuerà a farlo anche in futuro. Proprio per il suo impegno, la sua professionalità e soprattutto per la passione che profonde nel suo lavoro di racconto delle montagne, ha saputo valorizzare la cultura alpina delle Dolomiti bellunesi, motivo per cui la giuria del Pelmo d’Oro 2019 gli ha assegnato questo prestigioso riconoscimento».

Ossini, dopo aver ritirato il premio, ha presentato il suo libro “Kalipé”. E ha annunciato che anche nella prossima stagione televisiva Rai la trasmissione Linea Bianca dedicherà tre puntate al Veneto, tra le quali saranno inseriti i racconti e la promozione delle Dolomiti bellunesi. «La montagna è fondamentale, è vita, è ossigeno – ha detto Ossini -. Possiamo considerarla una vera e propria terapia psicologica, l’antidoto contro le relazioni asettiche che la società moderna ci impone. Sono particolarmente affezionato alle Dolomiti bellunesi proprio per questo motivo, in particolar modo alle Tre Cime di Lavaredo, che considero tra le montagne più belle del mondo in assoluto».