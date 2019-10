La giornata mondiale del Trekking Urbano, organizzata dall’assessorato alle Politiche per il Turismo del Comune di Siena dal 2002, vede dal 2015 anche la partecipazione del Comune di Feltre che da allora promuove una propria proposta.

Il tema di quest’anno, condiviso da 48 città, è il “turismo lento”: un modo “per riuscire ad osservare quei piccoli dettagli che spesso sfuggono agli occhi dei visitatori, piccoli tesori nascosti e poco conosciuti”.

La partecipazione alla giornata è gratuita ma è necessaria la prenotazione all’indirizzo uff.cultura@comune.feltre.bl.it

Per ragioni organizzative e logistiche il gruppo di partecipanti potrà essere al massimo di 30 persone.

Il ritrovo è alle ore 9 presso il sagrato del Duomo di Feltre. Da qui l’itinerario si snoderà attraverso il centro storico di Feltre e zone contermini. Sarà un viaggio nel tempo alla scoperta di scorci, storie e suggestioni legate al territorio e al suo passato. Non mancheranno le sorprese grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell’Associazione Palio di Feltre che darà voce a protagonisti della storia feltrina.

Alla giornata dedicata al trekking urbano, si sovrappone anche la giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari, indetta per il giorno 26 ottobre con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri il 31 luglio 2019.

Il 26 ottobre il Palio sarà impegnato a Verona nella riunione organizzata dalla regione Veneto tra le manifestazioni di rievocazione storica presenti sul territorio regionale.

L’occasione per celebrare anche a Feltre la giornata nazionale e per unire così queste due ricorrenze è stata colta al volo dall’Associazione Palio Città di Feltre. “L’invito, da parte del Comune, ha dichiarato il presidente Eugenio Tamburrino, di intervenire all’interno del Trekking Urbano organizzato dall’ufficio Cultura per poter illustrare il Palio e la Feltre rinascimentale è stato molto gradito e si è rivelata l’occasione perfetta per unire la celebrazione delle due giornate nazionali. D’altro canto, i principi alla base del trekking urbano e delle manifestazioni storiche non sono dissimili, poiché puntano a valorizzare il territorio mettendone al centro la storia e le tradizioni, che vengono fruite facendovi immergere il visitatore e gli stessi cittadini. Colgo l’occasione per ringraziare Sonia De Bortoli e Stefano Lino Lucchetta, che si sono gentilmente prestati a rappresentare l’associazione Palio all’interno della giornata del trekking urbano”.