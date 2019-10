La provincia di Belluno si apre al resto d’Italia con l’assegnazione del Premio intitolato a “Giovanni Paolo I”. Sabato 26 ottobre (alle 18) nella sala parrocchiale di Santa Giustina avverrà la cerimonia di consegna del riconoscimento ideato dal giornalista Michelangelo De Donà e giunto alla sua 11.a edizione. A ricevere il Premio saranno Giovanni Minoli (per la sezione giornalismo e comunicazione), Giovanni Andrea Zanon (sezione musica), Eleonora Mazzoni (sezione teatro, cinema, tv) e l’Associazione Nazionale Carabinieri di Santa Giustina (solidarietà e volontariato). I nominativi sono stati individuati dal comitato d’onore del Premio dove figurano numerose personalità del mondo della scienza, dell’arte e della cultura italiane. La serata sarà preceduta dalla presentazione del volume “Beato Angelico. La rivoluzione della luce” (edizione dei Merangoli) di Mario Dal Bello, professore di storia dell’arte alla Pontificia Università Lateranense. Diverse le novità annunciate da De Donà sia per il premio “Giovanni Paolo I” sia per la rassegna culturale “Illustrissimi” che nel 2020 festeggerà il venticinquesimo anno di attività: tra le altre un comitato organizzatore di alto livello scientifico e la forma itinerante delle due iniziative con tappe anche fuori provincia (Roma, Milano e Assisi). “Lo scopo non è tanto quello di portare nel Bellunese nomi famosi, quanto di far conoscere il nostro territorio e la figura del Papa di Canale d’Agordo”, ha spiegato De Donà, intervenuto all’anteprima della manifestazione insieme al presidente delle Provincia, Roberto Padrin e al sindaco di Santa Giustina, Ivan Minella. Quest’ultimo ha espresso particolare soddisfazione per la scelta della sede della cerimonia e per il riconoscimento all’Anc di Santa Giustina “per l’importante servizio e aiuto che offre alla nostra comunità sul piano sociale impegnandosi in vari ambiti come l’assistenza alle manifestazioni, il controllo all’uscita da scuola degli studenti, la sistemazione e il recupero dell’area della stazione ferroviaria e la realizzazione delle stele ai caduti di Nassiriya”. Il presidente della Provincia ha ribadito l’importanza di portare nel Bellunese personaggi che offrono esempi virtuosi sotto il profilo dell’impegno sociale e culturale, sottolineando gli ampi margini di crescita a cui il territorio bellunese può puntare sotto questo aspetto.