Venezia, 21 ottobre 2019 “Ciambetti non faccia il pesce in barile e intervenga immediatamente per tutelare il ruolo del Consiglio regionale. La firma del protocollo Veneto Sostenibile prima della discussione e approvazione del Defr è uno schiaffo all’assemblea elettiva a cui spetta la programmazione; l’incontro di lunedì prossimo va annullato”. Non molla la presa Claudio Sinigaglia, consigliere del Partito Democratico, a proposito dell’appuntamento in programma il 28 ottobre tra Regione, enti locali, associazioni economiche con la sigla di un accordo per promuovere politiche di sostenibilità.

“Si dà una delega in bianco alla Giunta mentre nelle Commissioni competenti gli stessi temi sono al centro della discussione del Defr, umiliando il ruolo dei consiglieri, gli eletti dal popolo, quel popolo di cui la Lega si riempie la bocca spesso a sproposito. Presenterò un documento da far sottoscrivere a tutti i colleghi, di maggioranza e opposizione, perché ne va della nostra dignità: il Protocollo non può essere firmato con questa tempistica e queste modalità”.