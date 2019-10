Veneto e Belluno, a che punto siamo? Ai Comuni bellunesi mancano i soldi o la capacità di spesa? Martedì a Belluno incontro con Renato Mason della Cgia di Mestre

Martedì 22 ottobre si terrà a Belluno un importante convegno con relatore Renato Mason segretario della Cgia di Mestre sullo “stato di salute” della nostra provincia.

L’incontro, organizzato dal Lions Club di Belluno alle ore 18.00 presso la Sala Muccin, Centro Giovanni XXIII in Piazza Piloni, è dedicato ai temi dell’economia, dell’occupazione, della finanza, degli investimenti, della fiscalità. Temi importanti per il bellunese che saranno visti e esaminati grazie ai dati e alle puntuali analisi dell’accreditato centro studi mestrino.

Mason, noto per la sua lucidità d’analisi, affronterà le peculiarità, le problematicità della nostra provincia nel contesto Veneto. Sarà una fotografia impietosa sullo spopolamento del Bellunese, le difficoltà occupazionali e d’impresa, i collegamenti, il disagio del vivere in montagna, ecc., ma anche sulle opportunità che si prospettano per il futuro come i campionati mondiali di sci e le Olimpiadi.

Qualsiasi programmazione e intervento sul territorio non possono prescindere dai dati, dalle statistiche, loro analisi e valutazioni. Martedì ci sarà l’opportunità di andare oltre il “sentito dire”, le fake news che sempre più circolano sui media, per avere un riscontro certo sulle realtà del Bellunese e del Veneto.