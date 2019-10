Proseguono i lavori post Vaia nel comune di Borgo Valbelluna. La Giunta comunale ha approvato i lavori che verranno effettuati dalle squadre operaie dell’Unione Montana Val Belluna secondo il progetto che prevede un intervento consistente di rifacimento dei muri di sottoscarpa e di consolidamento del fondo stradale di alcune strade utilizzate per l’esbosco in località Cordellon, Val Fontane e Val Pissador.

“L’intervento partirà dall’abitato di Cordellon e riguarderà la sistemazione e l’adeguamento di un tracciato esistente, con l’intento primario di garantire l’idoneità a svolgere la funzione di viabilità di servizio alla gestione forestale nel momento cruciale in cui si rende necessario l’asporto della significativa massa legnosa compromessa dalla tempesta. In quest’ottica di urgenza è indispensabile riportare la viabilità esistente ad un adeguato livello di funzionalità” afferma l’assessore Martino Bernard. Gli interventi in progetto prevedono: la sistemazione della massicciata con scarifica del fondo stradale e la pavimentazione, la posa in opera di canalette caccia acqua, interventi di asportazione di materiali inerti con realizzazione di selciato per agevolare il deflusso delle acque; interventi volti a garantire un più agevole transito dei mezzi meccanici ed un miglioramento della sicurezza attraverso guard-rail e allargamenti di alcuni tratti stradali; interventi sulle opere murarie realizzando muri ex novo di sostegno e risanando dei muri

esistenti.

Il costo dei lavori sarà di 150.000 euro totalmente finanziati dalle risorse messe a disposizione dalla gestione commissariale della Regione Veneto, istituita per il ripristino dei danni post Vaia.