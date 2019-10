Anche il profumo protagonista a Oltre le Vette 2019

“Le vette del Profumo, quando le fragranze raccontano una storia”. Il salone nobile di Palazzo Fulcis ha ospitato l’insolito evento organizzato nell’ambito della 23^ edizione di Oltre le Vette in collaborazione con Unifarco per la Cultura e rivolto ad una cinquantina di appassionati di montagna e anche di profumi.

Graziano Rombaldi – make up artist bellunese – ha condotto il pubblico in un viaggio partendo dal 2700 a.c. ed arrivando fino ai giorni nostri accompagnato dalle letture di Filippo Masocco – attore dell’Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto – tratte dalla splendida opera Il Profumo di Patrick Süskind.

«Amo il profumo – afferma Graziano Rombaldi – il cui significato etimologico di vapore che si espande verso l’alto si sposa perfettamente alle nostre montagne, le Dolomiti, che si ergono verso il cielo». E questa sua passione ha coinvolto i presenti in un coinvolgente racconto storico che ha toccato l’Egitto con l’uso di essenze quali la mirra e l’incenso per scopi religiosi, passando per il Medioevo con la nascita dei primi profumi ottenuti miscelando gli oli essenziali con l’alcol e giungendo al 1492 alla scoperta dell’America e di nuove fragranze quali il tabacco, il cacao e la vaniglia. Nel 1800 nascono le molecole di sintesi: una vera e propria rivoluzione che permise di ricreare in laboratorio materie prime rare come l’ambra grigia o vietate come il musk, che deriva dalle secrezioni prodotte da un cervo himalaiano, e anche di ottenere odori che esistevano in natura ma che non si potevano estrarre dalle relative materie prime naturali, come il mughetto o le note marine. Fino a giungere alla Belle Epoque e al 1920 quando i profumieri affinarono la tecnica riuscendo a creare odori non esistenti in natura per arricchire e completare una composizione olfattiva, come nel caso delle aldeidi alla base di Chanel n° 5.

«I profumi evocano dei ricordi – conclude Rombaldi – e per questo motivo sono composti da delle note di testa, di cuore e di fondo che sapientemente dosate avvolgono il nostro olfatto risvegliando delle sensazioni molto personali».

Larixa

Nella foto: da sx Graziano Rombaldi, Valeria Benni, Biagio Giannone e Filippo Masocco (ph Larissa Roncaglia)