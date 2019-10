È stato firmato questa mattina dal Sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, il decreto che individua il nuovo segretario generale: è Francesco Pucci, 56 anni, attualmente in carica a Jesolo.

Pucci è conosciuto nel Feltrino poiché negli ultimi anni ha ricoperto il medesimo incarico nei comuni di Arsiè, con il quale Jesolo ha una convenzione, di Lamon, incarico a scavalco prossimo al termine e prima di Jesolo anche a Cesiomaggiore, Lentiai, Seren del Grappa e Quero; nel capoluogo, andrà a sostituire Alfonsina Tedesco, in pensione dallo scorso primo settembre.

“Il nuovo segretario arriva da un comune importante, forse non per dimensioni, ma ricco di complessità visti i numeri turistici, l’espansione urbanistica, il bilancio, etc”, commenta Massaro. “Il dottor Pucci vanta

una lunga esperienza nel settore e presenta un curriculum di spessore, aspetti che gli sono valsi il nuovo incarico”.

Non appena saranno ultimate le procedure amministrative da parte dell’Agenzia per la gestione dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, il dottor Pucci potrà avviare il suo nuovo incarico a Palazzo Rosso.

Il dottor Pucci ha conseguito il diploma di maturità classica all’Istituto “Giambattista Vico” di Nocera

Inferiore con la valutazione di 60/60. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di

Napoli “Federico II” con la valutazione di 110/110. E’ in possesso di diploma universitario di specializzazione post-laurea in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, conseguito previo esami, presso l’ Università degli Studi di Napoli “Federico II” ; il suddetto corso di specializzazione è a numero chiuso, vi si accede mediante concorso, e ha la durata di anni tre. Ha frequentato corsi di formazione e aggiornamento professionale tenuti da: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Ministero dell’Interno, Regione Veneto, Centro universitario di organizzazione aziendale, Centro Studi amministrativi marca trevigiana, Centro Studi Bellunese. E’ inoltre autore di diverse pubblicazioni tra le quali:

– “Il parere del segretario comunale tra disciplina normativa e pratica attuazione”.

– “Il difensore civico negli Enti pubblici territoriali”.

– “Dai codici di autoregolamentazione alla disciplina legislativa dell’esercizio di sciopero ne i servizi pubblici essenziali”.

E non è mai risultato assente dal 1992 per malattia, usufruendo solo delle ferie spettanti per contratto.