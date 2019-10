Tra i primi a plaudere all’arrivo della Luiss Business School a Belluno è la dirigenza del corso di laurea triennale in mediazione linguistica SSML di Vicenza sede di Belluno, con base in via Ostilio. Il percorso di formazione che ha preso il via 3 anni fa, oggi conta una sessantina di iscritti da tutto il Veneto, dal Bellunese e perfino da Milano. Nell’autunno del 2020 verranno conferite le prime lauree.

“Siamo davvero felici del risultato ottenuto da Confindustria Belluno Dolomiti e dagli altri partner – dichiara Giuliana Schiavi vice presidente di Fusp, la fondazione che gestisce i corsi della SSML a Belluno -, abbiamo seguito a distanza il progetto e sappiamo quanto impegno abbia richiesto. Questa, sono convinta, può essere la ricetta vincente anche contro lo spopolamento che la provincia sta vivendo. La nostra speranza è ora quella di collaborare con Confindustria e con il Comune per radunare in uno spazio unitario le proposte formative della città; direzione, questa, su cui sappiamo sta lavorando anche il sindaco Jacopo Massaro e sulla quale si è espresso a più riprese”.

Nascerebbe così un centro per l’alta formazione, in grado di trattenere sul territorio i giovani bellunesi e capace anche di attirare in città ragazzi da altre province e regioni. “Un corso triennale in città è un autentico antidoto alla partenza delle giovani generazioni verso i grandi atenei – prosegue Schiavi -. Se Belluno crescerà in questa direzione, poi, si dovrà pensare a creare servizi ad hoc”. Già oggi gli studenti iscritti si rivolgono agli uffici della SSML per avere informazioni su come trovare alloggio a prezzi calmierati o conoscere i servizi offerti dalla città.