Ad Erica Giopp il 37mo Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” nella Sezione Esplorazione Viaggi

La giovane originaria di Pieve di Cadore, Belluno, ha vinto con “Un anno in barcastop” (Alpinestudio, 2019), il suo primo libro. Sarà premiata nel corso della serata conclusiva sabato 16 novembre al Parco Gambrinus di San Polo di Piave, Treviso.

Sono stati finalmente annunciati i vincitori della XXXVII edizione 2019 del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” per la letteratura di montagna, alpinismo, esplorazione – viaggi, ecologia e paesaggio, artigianato di tradizione e Finestra sulle Venezie: nella sezione “Esplorazione – viaggi” ha vinto la giovane cadorina Erica Giopp con il suo libro d’esordio, l’originale “Un anno in barcastop” (Alpinestudio, 2019).

Nelle altre due sezioni in gara, “Montagna: cultura e civiltà” e “Finestra sulle Venezie”, hanno vinto rispettivamente Fabio Andina con “La pozza del Felice” (Rubbettino, 2018) e Francesco Erbani con “Non è triste Venezia. Pietre, acque, persone. Reportage narrativo da una città che deve ricominciare” (Manni Editore, 2018).

E non manca in questa edizione il Premio Honoris Causa, che sarà consegnato in occasione della cerimonia conclusiva di sabato 16 novembre al Parco Gambrinus di San Polo di Piave, Treviso, a Nives Meroi, signora dei 14 ottomila metri del pianeta. Il Premio “Giuseppe Mazzotti” Juniores, invece, avrà una propria finale: i ragazzi vincitori della sezione letteraria e della sezione video saranno protagonisti della cerimonia di sabato 19 ottobre alle 16.00 a Palazzo dei Trecento, a Treviso.

Le opere vincitrici sono state selezionate dalla giuria, composta da scrittori, divulgatori, docenti universitari e alpinisti e presieduta quest’anno da Franco Viola, tra i 130 volumi inviati da 68 case editrici italiane, un numero notevole ma soprattutto di elevata qualità.

Un anno in barcastop di Erica Giopp è invece l’opera vincitrice della sezione “Esplorazione – Viaggi”. La giovane autrice, che lavora come interprete, mediatrice, marketing manager, vivendo tra Milano, Roma e Pechino, ci regala una guida non convenzionale per barcastoppisti, autostoppisti del mare, raccontando il viaggio compiuto nel 2016 attraverso oceani, isole e persone che ci fa conoscere nei loro aspetti più crudi e grezzi. Lontano dal diario di bordo, è un concentrato di aneddoti e consigli: ironico e leggero, il libro trasmette messaggi universali senza la pretesa di ergersi a guida spirituale.

La Giuria lo ha scelto perché si tratta di un’”Opera prima fresca e ironica, che ha il ritmo delle onde e profuma di salse di gioventù. La pratica del barcastop, poco conosciuto autostop marino per andare a zonzo per gli oceani in modo economico e avventuroso è raccontata da un’autrice e viaggiatrice che impariamo a conoscere una pagina dopo l’altra e che alla fine vorremmo quasi incontrare davvero. Un racconto piacevole e divertente, sincero, narrato con una lingua a tratti ingenua ma spontanea e sapida, scorrevole, limpida e senza sbavature. Un viaggio diverso, uno stile di vita insolito, un’opera che si beve come un cocktail con ombrellino sul ponte di una barca”.

Come da tradizione, invece, l’appuntamento finale con la premiazione del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” sarà sabato 16 novembre alle 16.30 al Parco Gambrinus di San Polo di Piave (Treviso): in tale occasione la Giuria dei quaranta lettori, composta da personalità provenienti da vari ambiti della cultura, con votazione e spoglio in diretta assegnerà il Super Premio “La Voce dei Lettori” di 3.000,00 Euro ad uno dei tre vincitori delle altrettante sezioni di gara.

