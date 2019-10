Belluno, 14 ottobre 2019 – Si riunirà domani mattina, 15 ottobre, il Tavolo Tecnico Zonale dei Comuni della Provincia di Belluno. Si tratta dello strumento provinciale previsto dal Piano Regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera, di cui fanno parte l’amministrazione provinciale, il Comune capoluogo e, a carattere consultivo, Arpav, Ulss e altre strutture invitate per temi specifici.

La convocazione segue l’ultimo appuntamento del Tavolo, avvenuto nel mese di maggio, a cui erano stati invitati anche gli studenti della Consulta provinciale, per illustrare l’impegno della Provincia di Belluno sui temi della tutela dell’ambiente. E cade giusto a ridosso della stagione invernale, appena prima dell’accensione di stufe e riscaldamenti. Rappresenta quindi il momento ideale per fare il punto sulla qualità dell’aria e sulle possibili misure di prevenzione dell’inquinamento atmosferico. Nonostante il territorio della provincia di Belluno non abbia i problemi di cattiva qualità dell’aria che registrano altre realtà della pianura veneta e padana, l’attenzione dell’amministrazione provinciale è sempre molto alta sull’argomento.

Il Tavolo Tecnico Zonale di domattina raccoglierà l’aggiornamento dei dati di qualità dell’aria mappati da Arpav. E analizzerà nel dettaglio le misure messe a punto per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2019/20, derivate dal tavolo di coordinamento dei Comuni capoluogo della Regione Veneto.