Raffica di incidenti nel fine settimana nelle strade bellunesi

6 ottobre 2019 – Alle ore 1.00 di questa notte, lungo la strada statale n. 51 di Alemagna in prossimità dell’albergo Dante, M.D.V. 47enne di Ponte nelle Alpi al volante della propria Fiat Punto, ha perso il controllo del veicolo uscendo dalla careggiata stradale. La donna è stata trasportata dal personale del Suem 118 all’ospedale di Belluno, non è in pericolo di vita.

Incidente stradale alle 13 di ieri, sabato, a ponte nelle Alpi località La Secca. Un Renault Kangoo condotto da un 31enne bellunese, per cause in corso di accertamento, entrava in collisione con una bicicletta condotta da A.C. classe 60 residente a Venezia che riportava la frattura del femore. Il ciclista è stato ricoverato all’ospedale di Belluno. Rilievi da parte dei carabinieri dell’Alpago.

Un altro incidente si è verificato nella giornata di sabato sulla strada tra Alleghe e Cencenighe Agordino, dove un Peugeot 208 condotta da G.S. classe 1989 di Castelfranco Veneto è fuoriuscita autonomamente dalla carreggiata. Il giovale alla guida è stato portato all’ospedale di Agordo per accertamenti. Sul posto i carabinieri di Gosaldo.

Sempre nella giornata di sabato, nel Comune di Quero-Vas, località Caorera strada provinciale n.1 un’auto si è scontrata frontalmente con un motociclista che è rimasto ferito agli arti inferiori e ricoverato in codice giallo al pronto soccorso di Feltre. Sul posto i carabinieri di Feltre, il personale sanitario e i vigili del fuoco. L’auto, una Renault Megane condotta da un 78enne, ometteva di dare la precedenza al motociclo Suzuki Gsx condotta da un 47enne che viaggiava in senso opposto.