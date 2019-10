Belluno, 5 ottobre 2019 – Alla fine la Sezione A.N.A. di Belluno l’ha spuntata contro le candidature di Treviso e Venezia: nel 2021 il Raduno del 3° Raggruppamento, che comprende le sezioni del Triveneto, si terrà nel capoluogo dolomitico.

La decisione è scaturita quest’oggi nel corso di una riunione dei presidenti delle Sezioni trivenete che si sono pronunciati in modo schiacciante per il sodalizio presieduto da Angelo Dal Borgo.

Si tratta di un riconoscimento importante per la Sezione di Belluno che, proprio tra due anni, celebrerà il centenario della propria fondazione, avvenuta nel 1921.

Per tale occasione confluiranno in città le penne nere del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, parecchie delle quali hanno prestato il servizio militare di leva in reparti della disciolta Brigata “Cadore” e nei suoi reggimenti, battaglioni e gruppi.

Dell’evento del 2021 si parlerà in occasione della riunione mensile del Consiglio direttivo di via Tissi, che si terrà sabato 12 ottobre, e sarà il primo atto ufficiale per l’avvio dei preparativi del raduno.