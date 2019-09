Torna in in vigore da martedì 1 ottobre fino a martedì 31 marzo 2020 l’ordinanza “antismog” in rispetto dell’accordo tra Ministero dell’Ambiente e le regioni del bacino padano.

«In questi mesi di confronto e di coordinamento tra tutti i sette capoluoghi del Veneto, abbiamo cercato di trovare un accordo comune e omogeneo su deroghe e limitazioni, nel rispetto delle esigenze di tutte le realtà. – commenta l’assessore all’ambiente, Stefania Ganz – Rispetto allo scorso anno, ci sono solo lievissime differenze».

Traffico veicolare

Nessuna modifica per quanto riguarda le categorie: le limitazioni con livello di allerta verde riguardano i veicoli Euro 0 e 1 a benzina, quelli diesel fino ad Euro 3 e motocicli e ciclomotori immatricolati prima del primo gennaio 2000; dopo quattro giorni di superamento del limite di PM10, scatterà il livello di allerta arancione, con il blocco anche degli Euro 4 diesel privati, mentre con il decimo giorno di superamento si salirà al livello rosso, con lo stop anche per i veicoli commerciali Euro 4 diesel.

Le limitazioni sono in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30.

Invariata la zona interessata dall’ordinanza, così come i “corridoi di libera circolazione”, che consentiranno agli automobilisti del capoluogo e da fuori comune di attraversare la città e di raggiungere i parcheggi pubblici senza infrangere i divieti

Sono previste diverse deroghe per tipo di veicolo, di utilizzatore, per scopo del viaggio e per diversi altri aspetti.

Tra le novità di quest’anno, la deroga per i veicoli che trasportano bambini e ragazzi agli istituti scolastici (dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria di primo grado) mezz’ora prima e dopo l’apertura; è stata poi abbassata l’età per la deroga di anzianità, da 75 a 70 anni, e non saranno soggetti a limitazioni gli automobilisti in possesso di certificazione ISEE pari o inferiore a 9360 euro: «Queste deroghe – sottolinea l’assessore – valgono solo per l’utilizzo di auto di potenza pari o inferiore agli 80 KW».

«Come per tutto il resto dell’anno, consigliamo il “car pooling”, la condivisione dell’auto, con almeno tre persone a bordo; – commenta Ganz – anche questa volta, sarà in funzione il bot Telegram, realizzato in collaborazione con Arpav, per avvisare in tempo reale i cittadini del livello di allerta».

Confermata solo per il traffico veicolare anche la finestra natalizia, dal 16 dicembre al 6 gennaio 2020 (inclusi), nella quale non saranno in vigore nemmeno le limitazioni previste dall’allerta verde.

Per tutte le altre deroghe, la planimetria dei corridoi e il modulo per le deroghe si rimanda al sito del Comune. Tra i documenti disponibili, anche una scheda che aiuta a identificare la categoria Euro del proprio veicolo.

Fuochi e stufe

Confermati per l’intero periodo ottobre 2019-marzo 2020 i divieti di accensione fuochi all’aperto, di spargimento liquami e di sosta con motore acceso.

Unica novità, che scatterà dal primo gennaio 2020, il divieto in allerta verde di utilizzare generatori di calore di classe inferiore alle tre stelle; nelle precedenti ordinanze, il divieto interessava i generatori di calore di classe inferiore alle due stelle.

«L’ordinanza – conclude Ganz – disciplina quei comportamenti e quelle attività che più influenzano la qualità dell’aria delle nostre città; ricordo che comportamenti come contenere le temperature all’interno dei nostri edifici, usare il meno possibile l’auto privata, utilizzare correttamente le stufe e gli impianti di riscaldamento, non effettuare fuochi all’aperto sono modi anche per ridurre sensibilmente le emissioni di anidride carbonica in atmosfera e partecipare quindi concretamente al contenimento del riscaldamento del pianeta».