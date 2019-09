Venerdì il concerto d’arpa a Palazzo Fulcis con Eleonora Burigo e Martina Roccon

È l’arpa la protagonista del terzo appuntamento di “Strumenti in Mostra – Concerti al Museo”, la rassegna che la Scuola Comunale di Musica “Antonio Miari” di Belluno, in collaborazione con il Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto (Treviso), ente gestore della Scuola, propone presso il Salone nobiliare di Palazzo Fulcis, sede del Museo Civico di Belluno.

Nuovi colori strumentali, dopo la fisarmonica e il flauto, verranno dunque presentati al pubblico della rassegna domani (venerdì 27 settembre) alle ore 17.30 (ingresso libero fino ad esaurimento dei posti), dando spazio al mondo sonoro avvolgente dell’arpa classica a pedali, strumento elegante e regale, sia in orchestra che da solista, contraddistinto da un calore e da una brillantezza unici. “Tea for two, un pomeriggio con Madame la Harpe”, questo il titolo del concerto esclusivo al Fulcis, prevede proprio un repertorio capace di mettere in risalto la specificità e la ricchezza dell’arpa, con pagine coinvolgenti, alcune scritte appositamente e altre riarrangiate per lo strumento.

Le due arpiste che si esibiranno, in formazione a duo e come soliste, sono giovani studentesse della Classe di Arpa della prof.ssa Alessandra Penitenti, docente dello “Steffani”: Eleonora Burigo, bellunese con i primi anni di studio alla “Miari” e successiva ammissione al Conservatorio di Castelfranco Veneto (fra i tanti premi vinti anche il Grand Price Virtuoso di Salisburgo), e Martina Roccon (primo premio nella categoria duo, con la Burigo, al Concorso Internazionale Città Murata di Cittadella, Padova).

La Scuola “Miari” ringrazia il Museo Fulcis e il suo Conservatore, il dott. Denis Ton, per l’ospitalità e la collaborazione, insieme alla Fondazione Teatri delle Dolomiti. La rassegna “Strumenti in Mostra” nasce per far conoscere strumenti meravigliosi, a volte poco noti, presenti all’interno della Scuola e per valorizzarli. Le iscrizioni per l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 della Scuola “Miari” sono aperte fino domani.