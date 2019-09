Inaugurato Coin Casa in piazza Mercato, nel centro storico di Belluno

Belluno, 26 settembre 2019 – Coincasa, il brand italiano di Coin dedicato all’home decoration, apre un nuovo store nel cuore di Belluno, in piazza Mercato.

Lo store Coincasa occupa uno spazio di circa 225 mq e si caratterizza per uno stile unico e distintivo che valorizza gli spazi che lo ospitano. L’atmosfera del negozio è calda e accogliente e gli arredi minimalisti pongono al centro dell’attenzione le collezioni Coincasa. L’assortimento spazia dalla tavola alla biancheria e tessuti d’arredo, dalla decorazione ai complementi.

A Belluno i clienti potranno trovare la collezione autunno 2019-2020 “Fly me to the moon” che rende omaggio ai 50 anni dello sbarco sulla Luna. Forme geometriche, sfumature spaziali, pattern stellari e texture iridescenti richiamano la luna, le costellazioni, il cielo notturno: questo l’immaginario rappresentato in complementi, arredo tessile, luci ed oggetti, tableware e nel mondo della notte e della spugna.

Dallo spazio, Coincasa volge lo sguardo al pianeta Terra, con la collezione “Wonder Nature” che rinnova la sensibilità verso la Natura e il futuro del nostro pianeta. La collezione è caratterizzata da accenni di elementi floreali e boschivi e la tavolozza dei colori è un incontro di naturale e soprannaturale: i toni della terra richiamano le rocce, il muschio e i minerali, mentre i pastelli dalle finiture morbide e delicate sono arricchiti da dettagli di design e trattamenti metallici che troviamo nelle lanterne, nei vasi e negli specchi in ferro lavorati a mano.

Lo store di Belluno vedrà inoltre potenziato il dialogo tra lo shopping on line e quello off line per offrire un servizio completo e immediato: sarà infatti possibile consultare l’intero catalogo online del brand Coincasa per acquistare e ritirare i prodotti direttamente in negozio o riceverli comodamente a casa propria.

Dal 1962, Coincasa crea e seleziona collezioni, stili e novità da tutto il mondo interpretandoli con il gusto italiano dell’abitare. Le sue collezioni si distinguono per la cura dei dettagli, per il costante rinnovo di trame e disegni e per la qualità dei materiali utilizzati. La ricerca contemporanea e l’originale mix&fusion che caratterizzano lo stile di Coincasa permettono di vestire ogni ambiente con personalità e con un tocco di esclusività.

Coincasa – Belluno, Piazza Mercato 2

Scheda Tecnica

Superficie: 225 mq di vendita

Personale: 5 persone

Orari apertura: dal lunedì al sabato 09.30-19.30, domenica 10.00-13.00, 16.00-19.30

Servizi: Servizi: click&collect, reso in store degli acquisti effettuati in e-commerce, acquisto on line da negozio per articoli non disponibili e per consegne a domicilio o in altre città o nazioni

Coincasa

Coincasa è il marchio di Coin dedicato all’home decoration che interpreta il gusto italiano del vivere e dell’abitare con creatività e passione. Il brand è presente in 34 negozi Coin dislocati nei più importanti centri storici e nelle principali vie dello shopping in Italia e conta 61 store stand-alone, di cui 31 sul territorio nazionale e 30 all’estero.