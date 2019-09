Roma, 25 Settembre 2019 – Oggi alla Camera, il Partito democratico ha presentato un ordine del giorno per ripristinare con i finanziamenti ai Comuni che si sono fusi. Il provvedimento è stato approvato dalla maggioranza e impegna il governo a trovare i circa 30 milioni di euro l’anno mancanti per assicurare i contributi straordinari previsti dalla legge 7 agosto 2012, nr. 135.

«Le fusioni dei Comuni portano maggiore efficienza della pubblica amministrazione locale nei confronti dei cittadini e consistenti risparmi di spesa per lo Stato», ricorda il deputato veneto Roger De Menech. «Bisogna continuare a incentivarle perché sono parte di un processo virtuoso in cui tutti i soggetti coinvolti traggono vantaggi»,

In Veneto sono coinvolti 10 comuni a cui nel 2019 il governo della Lega e dei 5 Stelle ha tagliato il contributo straordinario per la fusione di circa il 30 per cento. Si tratta di Quero Vas (BL), Longarone (BL), Alpago (BL), Val di Zoldo (BL), Borgo Val Belluna (BL), Valbrenta (VI), Barbarano Mossano (VI), Val Liona (VI), Pieve del Grappa (TV) e Borgo Veneto (PD).