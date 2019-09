Cordoglio per la morte di Max Pachner

Belluno, 25 Settembre 2019 – Le mie più sincere condoglianze alla famiglia di Massimiliano Pachner, scomparso oggi. Desidero ricordare l’ex sindaco di Sappada e assessore provinciale – scrive l’onorevole Roger De Menech – per la tenacia che ha sempre dimostrato e per l’onestà intellettuale che ne ha contraddistinto l’operato. Max Pachner non ha mai avuto timore di prendere posizioni talvolta impopolari, ultima quella contro il passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia. Fu protagonista, da assessore provinciale, della prima stagione di richieste del riconoscimento della specificità bellunese. La sua caparbietà e il suo amore per la nostra terra ci mancheranno”.

“Desidero esprimere il mio più profondo cordoglio per la morte dell’assessore Massimiliano Pachner, uomo caparbio, coraggioso e di grande onestà, una grande perdita per me e per tutti i cittadini veneti e bellunesi. L’ho conosciuto quando lavoravo come dipendente in regione e ho sempre trovato in lui grande competenza, forza e

soprattutto tanta umanità. Max è andato in cielo, ma il suo esempio rimarrà sempre scolpito dentro di me.” Così in una nota il deputato di Forza Italia Dario Bond.

«Oggi è una giornata triste per il territorio bellunese, che perde una grandissima persona». Così il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, subito dopo aver appreso della scomparsa di Massimiliano Pachner.

«La morte di Max Pachner mi ha rattristato, ma penso abbia rattristato tutta la provincia di Belluno e tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Sia come amministratore di Sappada, come assessore provinciale, sia anche come “braccio destro” di Oscar De Bona in Regione, ai tempi dell’assessorato ai flussi migratori. Max è stato una persona di grandissima umanità, che ha amato e dato tanto alla provincia di Belluno. Ha combattuto fino all’ultimo affinché il suo paese, Sappada, non venisse distaccato al Friuli Venezia Giulia. La sua umanità e la sua competenza mi hanno sempre colpito. Sapevamo che era malato da tempo, di una malattia che se l’è portato via presto. Max ci mancherà tantissimo».

In ricordo di Massimiliano Pachner, il consiglio provinciale riunito oggi ha osservato un minuto di silenzio.