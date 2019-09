Ernesto Riva, farmacista specializzato in Botanica farmaceutica, sarà ospite martedì 24 settembre alle ore 18.30, alla Libreria Tarantola di Belluno in via Psaro 13, per la rassegna “Effetto Montagna. Uomini, Boschi, Animali.” Presenta la serata la giornalista Michela Canova.

La rassegna viene svolta in collaborazione con il Comune di Belluno e la Biblioteca Civica di Belluno, e con il sostegno di Unifarco per la Cultura.

Il relatore

Ernesto Riva, laureato in Farmacia all’Università di Padova, si è specializzato in Botanica farmaceutica all’Università di Siena. Membro dell’Accademia Internazionale e della Società Internazionale di Storia della Farmacia direttore responsabile di«Atti e memorie. Rivista di storia della farmacia», giornalista pubblicista, vive e lavora a Belluno, dove fa il farmacista.Ha

