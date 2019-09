Belluno, 17 settembre 2019 – C’è chi arriva anche da fuori provincia tra gli iscritti ai due nuovi corsi per l’occhialeria avviati in queste ore nella prestigiosa sede di Palazzo Doglioni-Dalmas a Belluno.

Saranno oltre 100 invece i lavoratori che nelle prossime settimane saranno coinvolti in percorsi di aggiornamento in dieci occhialerie del territorio, dalla digitalizzazione dei processi al marketing.

Le azioni formative sono portate avanti da Reviviscar, ente di formazione di Confindustria Belluno Dolomiti, nell’ambito del Protocollo Regione-Anfao.

Dei due percorsi avviati, il primo è il corso di addetto all’Ufficio Acquisti nell’Occhialeria, il secondo, invece, riguarda la figura dell’assistente aziendale 4.0: 9 gli studenti per ogni corso, che alterneranno 200 ore di teoria a 320 ore di stage nelle tante aziende del distretto pronte ad ospitarli.

«Le aziende stanno dimostrando un interesse crescente nei confronti di questi percorsi e danno la loro disponibilità a ospitare i nostri corsisti, riservando loro tempo ed energia. I percorsi di Reviviscar sono sempre più personalizzati e mirati all’inserimento in azienda», afferma la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton.

Particolare attenzione in entrambi i percorsi saranno rivolti all’acquisizione di competenze digitali e linguistiche, inglese e francese tecnico in primis. «Sono percorsi di altissima qualità: siamo attentissimi alla selezione dei docenti, che, per le materie più tecniche, provengono dal mondo dell’impresa. È la filosofia che ci guida in tutti i comparti del variegato manifatturiero bellunese».

Le selezioni sono avvenute il 4 e 5 settembre scorsi: «Abbiamo riscontrato un buon numero di adesioni e iscritti da fuori provincia, come Treviso e Venezia, segno che il comparto è visto come un’eccellenza e un luogo dove poter crescere».

Ma i numeri sono importanti anche sul fronte dell’aggiornamento professionale. «Stiamo partendo in questi giorni con i corsi rivolti agli occupati sulla base delle richieste provenienti dal mondo dell’impresa. Il Protocollo Regione-Anfao consente infatti di studiare percorsi mirati con le aziende sulla base delle loro esigenze. È uno strumento molto elastico e a misura di impresa».

Da qui a ottobre si partirà con le prime aziende dell’occhiale, grandi e pmi, per un totale di oltre 100 lavoratori coinvolti. Si spazia dai corsi di lingua “tecnici” alla digitalizzazione dei processi organizzativi, project management.

Per info, contattare Reviviscar all’indirizzo mail formazione@reviviscar.it o telefonare allo 0437 951284/228.