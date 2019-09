Venezia, 17 settembre 2019 – “Incomprensibile l’ostinazione della maggioranza nel bocciare la nostra mozione visto che la nuova legge sull’edilizia popolare verrà comunque modificata, come ha ammesso l’assessore Lanzarin che ha aperto alle nostre richieste, considerati gli effetti distorsivi che ha provocato.

Questo provvedimento va sospeso immediatamente: è ingiusto e iniquo, penalizza le persone più fragili. Ecco il Veneto Tax Free di Zaia, che non mette mani in tasca a chi ha reddito alti, ma lo fa a 25.902 nuclei familiari con un Isee inferiore a 20mila euro. Sulla base della nuova legge, l’anno prossimo chiederà loro nove milioni di euro”.

È duro il giudizio del consigliere del Partito Democratico Claudio Sinigaglia e il capogruppo Stefano Fracasso, sulla bocciatura della mozione in cui si chiedeva di sospendere l’applicazione e modificare la normativa, in attesa delle conclusioni del nucleo tecnico che sarà al lavoro fino al 30 settembre (27 voti contrari, 13 favorevoli e due astenuti). “Vengono stangate le persone anziane che da più tempo vivono negli alloggi Erp, la cui ‘colpa’ è quella di aver ricevuto il Tfr oppure di usufruire di un’indennità di accompagnamento in quanto disabili, entrambi conteggiati nel patrimonio mobiliare facendo andare numerosi inquilini in decadenza. Ci sono situazioni intollerabili – spiegano – ma la Regione preferisce utilizzare come scusa un centinaio di ‘furboni’ per mandar fuori dai loro alloggi 4mila nuclei familiari. Zaia oltre a tagliare i nastri vada a visitare un condominio Ater, guardi in faccia queste persone”.

I due esponenti del Pd hanno poi evidenziato le carenze nei controlli e la scoperta tardiva di assegnatari ‘abusivi’: “Come mai quelli che non hanno diritto non sono stati individuati prima e cacciati via, visto che erano proprietari di patrimoni immobiliari consistenti? Le Ater sono state commissariate dalla Giunta Zaia, gestite quindi da uomini di fiducia del governatore: perché non se ne sono accorti?”.

“La realtà è che l’intera partita degli alloggi popolari è stata un fallimento. Abbiamo meno alloggi di dieci anni fa, invecchiati e in uno stato di conservazione tutt’altro che buono perché non si è fatta manutenzione, in più si chiede un affitto maggiore a chi sta dentro. È un’assurdità, la Giunta fermi tutto e ci ripensi”.