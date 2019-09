Cortina, 14 settembre 2019 – “Gli allievi e i docenti dell’istituto Dieffe di Valdobbiadene ci hanno ormai abituato al profumo dell’alloro: ancora una vota sono arrivati prima, questa volta nella competizione Coop Gourmet di Cortina, con un piatto davvero originale, che abbina due eccellenze del Veneto, cioè le terre Unesco da cui provengono e la candidatura olimpica per i Giochi invernali 2026”. A complimentarsi a distanza con il successo degli allievi e dei docenti della scuola alberghiera e di ristorazione di Valdobbiadene è l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione Elena Donazzan.

Oggi i ragazzi di Valdobbiadene, guidati dal preside Alberto Raffaelli e dal docente Alcide Candiotto, si sono posizionati al primo posto nel concorso per aspiranti cuochi Coop Gourmet indetto da Confcooperative nella ‘perla’ delle Dolomiti, sbaragliando gli altri cinque istituti professionali concorrenti. La giuria, presieduta da Carlo Cracco, ha assegnato il premio (un assegno da 2500 euro) ad un elaborato e colorato piatto di ‘gnocchi olimpici’ che, con patate, pomodori, spinaci, mirtilli, nero di seppia e zafferano, ha riprodotto fedelmente il logo dei cinque cerchi dei massimi Giochi mondiali.

“Bravi per fantasia e creatività, oltre che per sapienza culinaria – commenta Donazzan – i ragazzi delle colline di Valdobbiadene, terra da poco insignita del marchio Unesco, hanno fatto centro pensando a Cortina 2026. L’istituto di Valdobbiadene è uno dei fiori all’occhiello del mondo della formazione veneta, fatto di scuole e di docenti appassionati, che sanno valorizzare territorialità ed eccellenze locali e trasmettere ai giovani conoscenze e passione per il lavoro, specie in settori ad alta intensità di capacità umane e relazionali, quali sono quelli della ristorazione, del turismo e dell’accoglienza. Settori strategici per la regione più turistica d’Italia”.