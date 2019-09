Venezia, 13 settembre 2019 – L’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, in rappresentanza della Regione, ha sottoscritto per via telematica 119 accordi di programma con 111 Comuni del Veneto, finalizzati alla realizzazione di interventi riguardanti la mobilità e la sicurezza stradale.

I finanziamenti sono stati assegnati per effetto dello scorrimento di due graduatorie approvate nel 2017 e nel 2018 per lavori di consolidamento e messa in sicurezza della viabilità di interesse comunale: uno riguarda 51 interventi, per complessivi 3.691.231,63 milioni di euro, di cui 2.301.599,86 milioni dalla Regione; l’altro 68 interventi, per un investimento di circa 34 milioni di euro, di cui 13,5 milioni di contributo regionale.

“Con questi ulteriori interventi infrastrutturali proseguiamo concretamente la nostra azione per rendere più sicura e funzionale la rete stradale veneta – sottolinea l’assessore –, dando soluzione in modo mirato a situazioni di riconosciuta criticità, a ‘punti neri’, come nel caso di intersezioni a raso in area extraurbana, adottando tecniche di moderazione del traffico in area urbana o suburbana, ammodernando la viabilità esistente, completando tracciati alternativi agli attraversamenti dei centri urbani, attivando segnaletica a messaggio variabile e di informazione all’utenza, realizzando percorsi ciclabili e pedonali protetti in ambito urbano”.

“Le Amministrazioni comunali – conclude De Berti –, grazie a questi finanziamenti regionali hanno la possibilità di attuare iniziative, magari irrealizzate sino ad oggi per mancanza di risorse, per ridurre il rischio di incidenti sulle proprie strade, dando priorità agli interventi nelle situazioni che presentano una maggiore sinistrosità”.

PROVINCIA DI BELLUNO

Comune di Alpago BL Miglioramento dell’accesso viario alla chiesa di San Vigilio a Farra d’Alpago € 67.669,20 € 39.999,26

Comune di Borca di Cadore BL Ristrutturazione e miglioramento della strada comunale detta “Riva de Coroto” € 70.000,00 € 49.000,00

Comune di Cibiana di Cadore BL Lavori di completamento per la fruibilità e la messa in sicurezza della strada di accesso alla borgata di Masariè € 63.520,93 € 50.003,68

Comune di Feltre BL Interventi di messa in sicurezza lungo Via Panoramica € 280.000,00 € 126.000,00

Comune di Lamon BL Intervento di manutenzione pavimentazione stradale strada Le Ei Borda € 70.000,00 € 49.000,00

Comune di Lentiai BL Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale della strada che porta al sito di valenza naturalistica-ambientale-paesaggistica di Col d’Artent € 70.000,00 € 49.000,00

Comune di Mel BL intervento di ripavimentazione di Via Cavour nel capoluogo € 61.800,00 € 49.440,00

Comune di Perarolo di Cadore BL Miglioramento della sicurezza della strada di collegamento delle aree di interesse paesaggistico e naturalistico Regina Margherita-Val Montina € 30.000,00 € 20.700,00

Comune di Quero Vas BL Lavori di posa in opera di alcuni tratti di barriera di sicurezza stradale lungo la strada comunale per la frazione di Cilladon € 98.820,00 € 49.993,04

Comune di San Pietro di Cadore BL Interventi di manutenzione e messa in sicurezza di strade comunali € 80.810,00 € 49.997,15

Comune di Seren del Grappa BL Intervento di adeguamento dell’intersezione tra la SP n. 27 “Rasai” e la strada comunale di via Quattro Sassi. € 190.000,00 € 133.000,00

Comune di Seren del Grappa BL Adeguamento della strada comunale ad alta valenza turistica della Valle di Seren € 70.760,00 € 49.999,02

Comune di Vallada Agordina BL Interventi di sistemazione e messa in sicurezza di tratti della strada comunale di accesso alla chiesa monumentale di San Simon € 60.000,00 € 48.000,00