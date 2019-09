Venerdì a Feltre la cerimonia di consegna delle borse di studio dell’Associazione “Dino Buzzati”

Si terrà venerdì 13 settembre alle 17,30 a Feltre, nel salone al piano terra del Museo Diocesano in via del Paradiso 19, la cerimonia di consegna delle borse di studio assegnate anche quest’anno dall’Associazione Internazionale Dino Buzzati a giovani studiosi, italiani e stranieri, che si sono dedicati all’approfondimento delle opere dello scrittore bellunese-milanese scomparso nel 1972.

Sono quattro il lavori prescelti dal Comitato scientifico del Centro Studi, riunito nel giugno scorso a Venezia nella sede di Cà Foscari, che attenendosi ai criteri previsti dal bando doveva individuare gli studiosi vincitori dell’edizione 2019.

Quest’anno le borse di studio sono quattro, offerte dall’azienda Unifarco, dal Rotary Club di Feltre, dal Lions Club di Belluno e dalla famiglia Minutoli, di Messina, in ricordo della figlia Barbara recentemente scomparsa, una promettente studiosa profondamente appassionata di Buzzati.

I quattro premiati di quest’anno sono:

Letizia Dogana di Pistoia (Università di Firenze);

Anna Sommariva di Vittorio Veneto (Università di Udine);

Giulia Silvestri di Berlino (Freie Universität di Berlino):

Arianna Sommadossi di Fonte (TV), dell’Università Ca’ Foscari di Venezia:

La cerimonia del 13 settembre, che sarà introdotta dal presidente dell’Associazione Internazionale Dino Buzzati, Marco Perale, sarà preceduta alle ore 16,30 dalla consueta assemblea annuale dell’Associazione, particolarmente impegnata in questi mesi a definire il programma delle celebrazioni che per tre anni prepareranno il cinquantenario della morte di Dino Buzzati, avvenuta a Milano il 28 gennaio del 1972 . Dopo l’assemblea associativa e la consegna delle borse di studio in programma il 13 a Feltre, il prossimo appuntamento sarà il 4 ottobre a Belluno l’apertura di un’ importante mostra buzzatiana che Palazzo Fulcis ospiterà per la rassegna “Oltre le Vette” e rimarrà aperta fino agli inizi del 2020.