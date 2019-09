Venerdì 29 novembre alle 21 Veneto Jazz porta al Teatro Comunale di Belluno una nuova tappa dell'”Hits Tour” di Angelo Branduardi, accompagnato da Fabio Valdemarin alle tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria.

Il “menestrello italiano” già da tempo asseconda la sua versatilità in campo musicale, presentandosi al pubblico con concerti basati su diverse formazioni. Può così passare con grande facilità dall’esecuzione in duo del repertorio di musica del passato, che fa parte della sua collana “Futuro Antico”, alla classica formazione folk-rock, con basso e batteria.

Se nel primo caso si assiste ad un concerto all’insegna del “meno c’è più c’è”, un viaggio intimo alla “ricerca della magia dei suoni”, nel secondo caso l’artista ripercorre tutta la sua travolgente e lunga carriera, costellata da grandi successi.

Angelo Branduardi riporta sul palco quel mondo musicale e creativo che, attingendo dalle leggende popolari e dai suoni del passato, lo ha reso unico sulla scena musicale italiana e internazionale.

Il “violinista che per combinazione ha scritto anche parole e musica”, come ama definirsi lui stesso, torna dunque sulle scene mettendo in scaletta i brani più amati del suo repertorio, da “Si può fare” a “Confessioni di un malandrino”, da “La pulce d’acqua” all’immortale “Alla Fiera dell’Est”. Tutti grandi successi che hanno arricchito gli ultimi 40 anni di musica italiana.

Biglietti:

Platea 42 € + diritti di prevendita

Galleria 36 € + diritti di prevendita

Loggione non numerato 28 € + diritti di prevendita

Prevendite:

Ticketone – on line e punti vendita

Geticket – on line e punti vendita

Biglietteria Teatro Comunale di Belluno:

http://www.fondazioneteatridolomiti.it/biglietterie/