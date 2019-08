La Regione Veneto ha approvato il bando per la concessione del contributo regionale “Buono – Libri”, previsto per la copertura totale o parziale della spesa di acquisto dei libri di testo, contenuti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime e per l’acquisto di dotazioni tecnologiche quali personal computer, tablet, lettori di libri digitali, fino a un massimo di € 200,00 ed esclusivamente agli studenti che rientrano nell’obbligo di istruzione. Sono esclusi i dizionari.

Dal 16 settembre al 16 ottobre, entro le ore 12.00, possono presentare la domanda via web le famiglie:

degli studenti residenti nella Regione del Veneto, che frequentino, nell’anno 2019-2020:

– Istituzioni scolastiche: secondarie di I e II grado, statali, paritarie, non paritarie (incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie”);

– Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale.

che abbiano il seguente ISEE 2019:

– Fascia 1: da € 0 a € 10.632,94 – contributo concesso fino al 100% della spesa, compatibilmente con le risorse disponibili;

– Fascia 2: da € 10.632,95 a € 18.000,00 – contributo concesso in base alla proporzione tra la spesa e le risorse disponibili.

Per calcolare l’I.S.E.E., l’indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie, determinato secondo criteri unificati a livello nazionale, ci si può rivolgere gratuitamente ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati o alle sedi INPS presenti nel territorio oppure collegare al sito www.inps.it>Servizi on line, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) on line e trasmetterla direttamente via Internet dal proprio computer.

Al fine dei controlli, la documentazione della spesa deve essere conservata per 5 anni dalla data di ricevimento del pagamento del contributo.

La domanda si fa esclusivamente via web, dal 16 settembre al 16 ottobre, entro le ore 12.00, collegandosi al sito Internet www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb e seguendo le istruzioni.

Dopo l’invio tramite web, alla domanda verrà assegnato un codice che dovrà essere consegnato all’Ufficio Scuola del Comune di Belluno. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di: un documento di identità/riconoscimento valido; titolo di soggiorno valido ed efficace se cittadino non comunitario; fattura cumulativa attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri (in originale e in copia, una per ogni domanda presentata), numero identificativo della domanda e ISEE 2019. Tutta la documentazione, assieme alla domanda firmata, può anche essere inviata tramite fax, raccomandata, email o PEC. In caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede solo la data della firma di ricevimento, che dovrà avvenire comunque entro il 16 ottobre 2019.

Per informazioni:

Comune di Belluno – Ufficio Scuola – piazza Duomo, 2 (primo piano)

Orario: dal lunedì al venerdì 10>12 – martedì 15>17 (orario pomeridiano provvisorio fino al 16 ottobre)

Telefono 0437 913174; email serviziscolastici@comune.belluno.it.

URP Regione Veneto – via Caffi, 33 – Belluno, telefono 0437 946262.