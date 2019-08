Belluno, 29 agosto 2019 – Ultimati questa mattina i lavori per la chiusura del passaggio pedonale a raso in Viale Europa: per attraversare una delle principali arterie del capoluogo sarà quindi obbligatorio servirsi del sovrappasso pedonale.

Per le persone con disabilità e per passeggini e carrozzine, l’indicazione è quella di utilizzare il passaggio pedonale di fronte all’ospedale, collegato a Via Brigata Marche tramite il nuovo e sicuro percorso pedonale realizzato nei mesi scorsi.

«Con questa chiusura, – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Biagio Giannone – vogliamo rendere più scorrevole il traffico lungo la direttrice Sedico-Ponte nelle Alpi, già messa alla prova dalla chiusura per lavori del Ponte Santa Caterina, alla vigilia della riapertura degli istituti scolastici. È un lavoro che ci hanno chiesto i cittadini, per agevolare il traffico e per mettere in sicurezza le centinaia di studenti che quotidianamente transitano e attraversano in quel tratto di strada».