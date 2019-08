Dagli “stivali lunari” ispirati a Neil Armstrong alle esplorazioni ai confini del mondo, dalle grandi sfide del futuro, come i Mondiali e le Olimpiadi Invernali. Sotto il segno dell’avventura – imprenditoriale, umana, sportiva – torna dal 28 al 30 agosto la terza edizione dell’evento organizzato da Fondazione Cortina 2021 e Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa Cortina d’Ampezzo con La Gazzetta dello Sport e i dorsi del Veneto, del Trentino, dell’Alto Adige e di Bologna del Corriere della Sera.

Ogni sera una parola chiave, un’ora di talk one-to-one, una scoperta.

Il futuro deve ancora essere scritto: e allora liberiamo il potenziale creativo delle parole, diamo spazio alle storie, all’energia creativa che reinventa il mondo. A Cortina, dal 28 al 30 agosto, torna “Talenti: storie di imprese straordinarie”, terza edizione di un progetto di Fondazione Cortina 2021 con Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa Cortina d’Ampezzo. Un evento che porta sotto i riflettori i volti, i racconti, le avventure umane di chi non si accontenta di risposte facili e ricette già pronte ma vola alto, grazie a media partner d’eccezione come La Gazzetta dello Sport e i dorsi del Veneto, del Trentino, dell’Alto Adige e di Bologna del Corriere della Sera.

Obiettivo: riscrivere il dizionario che ci accompagnerà verso il futuro. Ogni sera una parola chiave affidata a un ospite, una conversazione one-to-one con un giornalista, un’ora di tempo – dalle 18 alle 19 – per raccontare, incuriosire, illuminare nuove prospettive. L’occasione per conoscere da vicino la storia di una personalità di grande spessore, un imprenditore del Made in Italy o del mondo dello sport, impegnato ad alzare costantemente l’asticella del possibile.

Se è vero, per dirla con Wittgenstein, che “i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”, a Cortina, in quota – di fronte alla “sconfinata” bellezza delle Dolomiti – si impara l’arte di appunto, sconfinare, uscire dai sentieri battuti, colorare fuori dai bordi.

E così, il primo giorno, mercoledì 28 agosto, anche l’intervista uscirà dagli schemi ribaltando i ruoli tra intervistato e intervistatore: sarà il direttore de La Gazzetta dello Sport, Andrea Monti, a essere intervistato da Kristian Ghedina, il più forte discesista della nazionale azzurra negli anni Novanta. Incalzato dalle domande del “Jet di Cortina”, Monti dialogherà col campione oggi Ambassador di Cortina 2021, leggendario per le sue vittorie quanto per i suoi exploit, come la spaccata in volo sulla Streif di Kitzbhuel, entrata nella storia.

Parola chiave: “Sconfini”

Ore 18.00 Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa Cortina d’Ampezzo, aperitivo a seguire

Giovedì 29 agosto si ricalcheranno le orme di Neil Armstrong, a 50 anni dallo sbarco sulla Luna. È proprio ispirandosi a quel “piccolo passo per un uomo, ma grande passo per l’umanità” che Giancarlo Zanatta – imprenditore, fondatore di Tecnica Group – inventò il Moon Boot, stivale lunare che ha conquistato la moda esattamente mezzo secolo fa. Intervista a cura Alessandro Russello direttore de Corriere del Veneto, Corriere del Trentino, Corriere dell’Alto Adige, Corriere di Bologna.

Parola chiave: Luna

Ore 18.00 Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa Cortina d’Ampezzo, aperitivo a seguire

Il 30 agosto Gianni Valenti vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport porterà sul palco Christof Innerhofer, sciatore alpino italiano, campione del mondo di Super G a Garmisch-Partenkierchen nel 2011 e vincitore di diverse medaglie olimpiche e iridate, e Michela Moioli, snowboarder italiana, campionessa olimpica di snowboard cross ai Giochi olimpici di Pyeongchang 2018.

Parola chiave: Velocità

Ore 18.00 Piazza Angelo Dibona, Corso Italia.

In caso di maltempo, l’incontro si svolgerà presso Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa Cortina d’Ampezzo.