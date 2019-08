Da lunedì 26 agosto sarà in vigore il divieto di transito sul ponte di Santa Caterina, lungo la statale 51 “di Alemagna” a Ponte nelle Alpi (BL), per consentire ai tecnici Anas di eseguire gli importanti interventi di consolidamento e allargamento della sede stradale. Per l’intera durata dei lavori, il cui termine è previsto entro il 3 novembre, il divieto di transito sarà esteso a veicoli e pedoni.

L’infrastruttura collega il centro abitato di Ponte nelle Alpi con il Rione di Santa Caterina, sulla sponda sud del fiume Piave. L’intervento in progetto, del valore complessivo di circa 580 mila euro, prevede l’allargamento della carreggiata tramite la demolizione dell’attuale sede stradale per uno spessore di circa 25 centimetri, la realizzazione di una nuova soletta in calcestruzzo e di sbalzi laterali in cemento armato. I parapetti esistenti saranno rimossi per poi essere riposizionati una volta restaurati e l’allargamento della sede stradale consentirà la messa in opera delle barriere laterali di sicurezza in acciaio e legno la cui posa sarà estesa anche per 100 metri oltre il ponte in direzione Vittorio Veneto. Verrà inoltre effettuato il ripristino localizzato delle superfici della struttura portante e dell’impalcato.

Il percorso alternativo consigliato per raggiungere Ponte nelle Alpi o il Cadore è costituito dalla provinciale 1 e dal tronco autostradale della A27 Belluno – Pian di Vedoia per il traffico proveniente sia da Treviso che da Belluno. La viabilità alternativa sarà indicata tramite apposita segnaletica in loco.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.