Prenderanno il via lunedì 26 agosto i lavori di sistemazione del Ponte di Santa Caterina, nel comune di Ponte nelle Alpi; un intervento che avrà pesanti ripercussioni su tutto il traffico della Valbelluna, in particolare nell’attraversamento del capoluogo.

I punti neri nel capoluogo

Per il momento, non sono previste variazioni alla viabilità cittadina: dopo i primi giorni, verranno valutati eventuali interventi o modifiche nella mobilità del capoluogo.

«Si verificheranno situazioni complesse e code nella zona di San Gervasio, soprattutto a causa del passaggio a livello, – anticipa il sindaco di Belluno Jacopo Massaro – in via Lungardo, in via San Biagio, a Baldenich, in via Vittorio Veneto, alla rotatoria della Cerva. In via Col di Lana e sul Ponte degli Alpini. Rafforzeremo i controlli tramite i servizi della Polizia Locale, che sarà operativa soprattutto negli incroci più complicati, e ci sarà un grande sforzo anche da parte di tutte le altre forze dell’ordine».

I consigli

I disagi si preannunciano inevitabili, quindi ecco alcuni consigli: «Dobbiamo impegnarci tutti per cercare di limitare i problemi. – spiega Massaro – Una soluzione può essere quella della riduzione dei veicoli in strada, sia condividendo tra amici o colleghi l’auto sia utilizzando quando possibile i mezzi pubblici come autobus e corriere; inoltre, sono stati studiati tre principali percorsi alternativi per chi deve raggiungere Longarone o l’autostrada attraversando Belluno»

I percorsi alternativi

Per chi viaggia da Santa Giustina o Agordo, per raggiungere Ponte nelle Alpi e Longarone, è consigliabile transitare per la rotatoria della Cerva poi, superato il Ponte degli Alpini, proseguire per Via Vittorio Veneto.

Per chi scende dall’Agordino e deve raggiungere l’Alpago o l’autostrada, una volta giunti alla rotatoria della Cerva, è consigliabile dirigersi verso Marisiga, scendere verso Lambioi e, da lì attraverso la Galleria Belluno e i ponti Dolomiti e Sarajevo, raggiungere Cadola per Levego e Sagrogna.

Infine, per chi deve sempre raggiungere l’Alpago o l’autostrada, ma partendo da Santa Giustina o Limana, il suggerimento è transitare per il traforo di Col Cavalier (per chi arriva dalla Destra Piave è consigliabile spostarsi in Sinistra Piave al Ponte di San Felice), e da lì dirigersi verso Cadola sempre attraverso Levego e Sagrogna.

Il piano della gestione del traffico, contenente i percorsi alternativi e i punti critici, è scaricabile dall’home page del sito del Comune di Belluno. Il piano è stato condiviso dalla Prefettura di Belluno, la Provincia di Belluno, i Comuni di Belluno, Longarone e Ponte nelle Alpi, le Forze dell’Ordine, le Polizie Locali e gli enti gestori delle strade.