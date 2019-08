La Serie A riparte dalla solita Juve

Dopo tre mesi di astinenza, ecco che i grandi appassionati di calcio italiani possono finalmente tornare ad abbracciare la loro tanto amata Serie A, il campionato più amato dagli italiani nonostante negli ultimi anni il livello medio sia sceso non di poco e non si tratti più del torneo più competitivo e divertente del mondo, come quindici anni fa. La Seria A 2019-20, il cui primo incontro sarà Parma – Juve, per il quale sono stati già venduti tutti i biglietti, partirà con la certezza di sempre, ossia che i bianconeri sono davanti a tutti ai blocchi di partenza. Dopo aver vinto otto titoli nazionali consecutivi, la squadra torinese si appresta dunque a partire nuovamente da principale candidata alla vittoria finale nella stagione che prepara all’Euro 2020.

Dopo l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dell’Allianz Stadium, la dirigenza bianconera ha voluto dunque dare un segnale importante a tutti: quest’anno la Juve vorrà vincere giocando bene, facendo così leva sul calcio virtuoso e associativo dell’ex tecnico di Chelsea e Napoli, il quale si troverà ad affrontare la squadra della città in cui è nato alla seconda giornata di campionato, in un match ideale per chi ama scommettere online su bet365. Questo perché si tratta di uno scontro già di per sé molto carico di enfasi e di rivalità, visti i risultati degli ultimi anni, e al quale quest’anno si è aggiunto il morbo della presenza di Sarri sulla panchina bianconera, qualcosa che i tifosi napoletani hanno accolto con delusione, visto il recente passato azzurro del tecnico juventino. Una partita così importante alla seconda giornata rappresenta senza dubbio l’inizio col botto di una Serie A nella quale quest’anno ci si aspetta un ritorno dell’Inter, squadra rinforzata da vari arrivi sul mercato ma soprattutto dalla presenza in panchina di un tecnico coriaceo come Antonio Conte, ma è soprattutto un biglietto da visita importante per sapere se anche quest’anno la Juventus tornerà a dominare fin da subito. Gli acquisti di fenomeni come Matthjis De Ligt, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, questi ultimi due arrivati a costo zero, hanno notevolmente rafforzato una Vecchia Signora già di per sé solidissima e potentissima. In questo modo Sarri avrà a disposizione un organico completo e ricco di talento da mettere a disposizione di un fenomeno come Cristiano Ronaldo, il cui valore è già ben noto a tutti, per puntare non solo al campionato ma anche e soprattutto alla Champions League, il vero grande obiettivo della Juve anche quest’anno.

Il Napoli, dal canto suo, sta provando a tenere testa ai bianconeri nei limiti del proprio budget: gli acquisti di Manolas, Elmas, Di Lorenzo e Lozano offrono al tecnico Carlo Ancelotti una serie di alternative nel gioco e nella disposizione dei suoi elementi in diversi moduli, eppure il gap con la Juve non è stato ridotto. Per gli azzurri si prospetta un altro anno a rimorchio della Juve, mentre l’Inter sarà la terza litigante che proverà ad inserirsi nella lotta ai piani alti e a sorprendere tutti.