Massaro a Pollica per la firma del “Patto dei sindaci per la la cura e la bellezza delle città”

È stato siglato ieri sera a Pollica, in provincia di Salerno, il ““Patto dei sindaci per la la cura e la bellezza delle città” che impegna i primi cittadini nella tutela della bellezza e della legalità: l’occasione è stata la cerimonia di consegna del Premio Angelo Vassallo, dedicato alla memoria del sindaco, impegnato nella difesa dell’ambiente e nella lotta alla criminalità, ucciso nel 2010.

Tra i sottoscrittori del patto, anche il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro: «Quella di Pollica è stata una serata molto toccante, all’insegna di temi molto sensibili e di cui si parla ancora molto poco. Dopo la consegna del Premio Angelo Vassallo, con il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro, con il rappresentante del sindaco di Milano, di Napoli e di altri comuni abbiamo sottoscritto questo “manifesto sulla bellezza”, un impegno a lavorare, come già stiamo facendo a Belluno da tempo, sul tema della bellezza, del recupero delle aree degradate, per recuperare le zone più disagiate ed evitare quindi quelle condizioni che favoriscono il disagio sociale e l’illegalità. Noi vogliamo continuare a lavorare in questa direzione, nel solco dell’impegno di Vassallo, con un impegno condiviso tra sindaci che prevede anche lo scambio di buone pratiche fra città che sono già fortemente impegnate nella valorizzazione delle proprie bellezze e nel combattere il degrado e l’abbandono. La creazione di questa rete ci consentirà quindi, grazie alla collaborazione con le altre realtà, di continuare il lavoro che a Belluno stiamo portando avanti da sette anni per migliorare la qualità della vita nella nostra città».

Il patto sottoscritto a Pollica prevede, tra le altre cose: il coinvolgimento delle scuole in attività di recupero di luoghi e di adozione di spazi pubblici; la sottoscrizione di un codice etico per promuovere l’etica della responsabilità e l’adozione di principi che contemplino misure di trasparenza e di partecipazione; l’adozione di atti amministrativi che possano diventare buone pratiche per la riduzione del consumo di suolo, per contrastare l’abusivismo edilizio, per implementare il corretto ciclo dei rifiuti e l’economia circolare, a partire da iniziative “plastic free”.

Dai sindaci parte anche la proposta a Parlamento e Governo per l’istituzione di un “Fondo nazionale per la bellezza delle città” che consenta ai Comuni di accedere a risorse per progetti a favore del decoro, della sicurezza urbana, della legalità, dell’inclusione sociale e del contrasto alle marginalità.

L’edizione 2019 del Premio Angelo Vassallo è andato a Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena (Bologna) per il suo impegno verso la comunità incardinato sui temi della sostenibilità, legalità e valorizzazione del territorio, con uno sguardo sempre rivolto al benessere e alla crescita sociale, in particolare verso i settori dell’infanzia, scuola e famiglia.

Una sezione del premio è stata dedicata alla memoria di Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa morto dopo aver messo in salvo i suoi collaboratori in seguito all’incendio che aveva colpito il municipio.