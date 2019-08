50mila euro algli alpini dalla Regione, per la protezione civile

Venezia, 9 agosto 2019 – La giunta regionale del Veneto ha approvato l’erogazione di un contributo economico, pari a 50.000 euro per l’anno in corso a favore dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) – Terzo Raggruppamento. La somma è finalizzata allo svolgimento di una serie di attività nell’ambito della convenzione con il sistema di Protezione Civile regionale per il prossimo quinquennio.

Tra le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte all’Albo regionale l’ANA presenta un’articolazione distribuita capillarmente sul territorio veneto, articolata in dodici Sezioni alle quali afferiscono numerosi Gruppi, per un numero di volontari superiore alle tremila unità.

Il contributo regionale, permetterà all’associazione di acquistare automezzi, attrezzature informatiche, sistemi di comunicazione e altri mezzi per progetti speciali. Lo scopo è ampliare le proprie dotazioni di Protezione Civile al fine di supportare e migliorare l’operatività dei volontari nell’ambito della convenzione.