Meteo Veneto: temporali tra mercoledì e giovedì, da venerdì in arrivo una nuova ondata di caldo

Il Veneto è interessato da correnti occidentali umide e instabili che stanno determinando alcune fasi di maltempo, con rovesci e temporali localmente anche intensi e associati anche a forti raffiche di vento e grandinate.

Già nella giornata di ieri, martedì 6, si sono verificati fenomeni intensi nel pomeriggio sulle Dolomiti, in particolare sull’Alpago, dove si sono

registrati ben 100-120 mm/24h, di cui quasi 90 mm in 3 ore, e dal tardo pomeriggio/sera anche sulla pianura centro-settentrionale.

Una nuova fase di maltempo interesserà la regione tra mercoledì 7 e giovedì 8, con rovesci e temporali sparsi, specie sulle zone centro settentrionali, che localmente potranno risultare intensi (più probabilmente mercoledì).

Un deciso miglioramento è atteso da venerdì 9, quando un promontorio di origine africana si affermerà sul Mediterraneo determinando condizioni di prevalente stabilità e una temporanea fase di caldo afoso, con temperature che tra sabato e lunedì raggiungeranno valori molto superiori alla media, in particolare sulla pianura più interna. Le temperature massime previste in pianura saranno mediamente comprese tra i 33 e i 37°C, con i massimi

raggiunti probabilmente sulla pianura occidentale/sud-occidentale; sulla costa risulteranno intorno ai 30 °C. Farà molto caldo anche in montagna: in alta quota lo zero termico si porterà all’incirca intorno ai 5.000 m e nei fondovalle prealpini le temperature potranno localmente arrivare ai 33-35°C.

Temperature in calo probabilmente da martedì 13 per il ripresentarsi di una nuova fase di tempo instabile.