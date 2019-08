Belluno, 6 Agosto 2019 «Se le procedure per impiegare i 400 milioni di euro stanziati tre anni fa proseguono con l’obiettivo di mettere in sicurezza la viabilità provinciale e togliere il traffico dai centri abitati di Cortina e Longarone è positivo. I tempi si fanno stretti in vista dei Mondiali 2021, quindi Regione Veneto e Anas devono accelerare per far partire i lavori prima possibile».

Il deputato bellunese Roger De Menech auspica inoltre la realizzazione della bretella di collegamento tra l’arrivo dell’autostrada a Pian di Vedoia e la zona industriale di Longarone. «È importante per segmentare il traffico e ridurre la pressione sulla statale sia dal traffico pesante di camion sia dalle migliaia di veicoli privati dei lavoratori che ogni giorno devono raggiungere quell’area».

Diverso il discorso se l’ipotesi è quella di un prolungamento dell’autostrada.

«Sarebbe un errore dal punto di vista ambientale e una grave penalizzazione per i residenti, i lavoratori e le imprese. Se l’autostrada fosse costruita fino a Castellavazzo sarebbe introdotto il pedaggio da Belluno fino al termine della strada. Anche il tratto da Belluno a Pian di Vedoia, oggi libero, diventerebbe a pagamento con la perdita dei vantaggi di circonvallazione di Ponte nelle Alpi e, in futuro se si facesse finalmente la strada a scorrimento veloce, di Longarone. Il rischio è che per non pagare il pedaggio, gran parte del traffico ritornerebbe sulla viabilità ordinaria a Ponte nelle Alpi e non si sposterebbe se non in minima parte, a Longarone.

In questo modo – conclude De Menech – mancheremmo gli obiettivi di liberare i centri abitati dall’inquinamento e dai pericoli connessi a un flusso di decine di migliaia di veicoli al giorno».