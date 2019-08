Una Montagna di Libri, la rassegna culturale ideata da Francesco Chiamulera, prosegue i suoi incontri sabato 3 agosto 2019 ore 17.30 al Cinema Eden di Cortina d’Ampezzo per il Premio Campiello 2019.

L’estate cortinese entra così nel vivo. Torna l’occasione unica di incontrare dal vivo i cinque finalisti di un grande premio letterario italiano, alla sua 57a Edizione.

Grazie a Una Montagna di Libri, la festa internazionale della letteratura di Cortina d’Ampezzo, anche quest’anno è possibile conoscere i cinque autori finalisti del Premio Campiello 2019. Sul palco, in uno degli unici incontri italiani a vederli tutti insieme, saliranno Giulio Cavalli, autore di Carnaio (Fandango), Paolo Colagrande, autore di La vita dispari (Einaudi), Laura Pariani, autrice di Il gioco di Santa Oca (La Nave di Teseo), Francesco Pecoraro, autore di Lo stradone (Ponte alle Grazie), Andrea Tarabbia, autore di Madrigale senza suono (Bollati Boringhieri).

Introduce Maria Pia Zorzi. Con un saluto di Matteo Zoppas e Carlo Nordio.

Prossimo appuntamento di Una Montagna di Libri domenica 4 agosto 2019. Cosa unisce il calcio con la samba e la capoeira? Lo spiega un protagonista della letteratura europea, Olivier Guez, eccezionalmente a Cortina per la presentazione del suo ultimo libro: Elogio della finta (Neri Pozza). Per maggiori informazioni: unamontagnadilibri.it.

Una Montagna di Libri ha luogo a Cortina d’Ampezzo d’estate e d’inverno, in due edizioni. Con oltre settanta incontri annuali, è la manifestazione protagonista della stagione letteraria cortinese. Ospiti delle precedenti edizioni della rassegna sono stati, tra gli altri, Emmanuel Carrère, Hanif Kureishi, Alessandro Piperno, Peter Cameron, Paolo Sorrentino, Azar Nafisi, Alberto Arbasino, Serge Latouche, Goli Taraghi, Marco Paolini, Sonallah Ibrahim, Boris Pahor, Mogol, Pietro Citati, Raffaele La Capria, Renzo Arbore, Dacia Maraini, Kenneth Minogue. La manifestazione è realizzata in convenzione con il Comune di Cortina d’Ampezzo e in collaborazione con la Regione del Veneto. Responsabile della manifestazione è Francesco Chiamulera.

info@unamontagnadilibri.it

Twitter @MontagnaDiLibri

Facebook @unamontagnadilibri

Instagram @unamontagnadilibri