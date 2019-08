De Carlo (FdI): “Nei comuni ancora nessuna traccia di impiego lavorativo dei beneficiari del Reddito di cittadinanza”

“I destinatari del reddito di cittadinanza da tempo ormai ricevono le risorse ma non hanno ancora iniziato a lavorare nei comuni e la colpa non è certo loro. Si tratta di migliaia di persone anche in Veneto che costituirebbero un aiuto concreto alle Amministrazioni comunali”.

E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e sindaco di Calalzo di Cadore, Luca De Carlo.

“La legge n.4/2019 prevede infatti che il beneficiario sia tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività presso il medesimo comune di residenza.

Ho presentato un’interrogazione al ministro proprio per sapere quando i comuni potranno contare sulla disponibilità di tali risorse lavorative e per capire se l’orario arretrato, di otto ore settimanali, che sono certamente poche, sarà considerato retroattivo.

Non è un bel segnale che diamo ad esempio, soprattutto nei confronti dei lavoratori che prima lavorano e poi percepiscono un reddito”.