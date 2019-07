Dalla Regione 250mila euro al Soccorso alpino per le attività di protezione civile

Venezia, 31 luglio 2019 La Giunta regionale del Veneto ha rinnovato per il

prossimo triennio la convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico per le attività

di soccorso e messa in sicurezza nell’ambito degli interventi di Protezione Civile in

ambienti ostili e impervi del territorio regionale.

Nell’ambito della convenzione, al Soccorso Alpino verranno stanziati per l’anno

corrente 250.000 euro, che si sommano ai 700.000 euro già deliberati per gli aspetti

sanitari, da utilizzare per l’acquisto di mezzi e attrezzature con finalità di protezione

civile.

Il Soccorso Alpino, infatti, interviene come struttura operativa del Servizio di Protezione Civile,

sul territorio regionale qualora lo scenario riguardi il territorio montano o comunque impervio, non necessariamente di alta quota, che richieda, per le particolari condizioni dei luoghi e dei tempi, l’impiego di personale esperto nelle tecniche alpinistiche, speleologiche, speleosubacquee e non solo.