Gli eSport dei motori in Italia, un terreno fertile

L’Italia è da sempre un luogo nel quale la tradizione per gli sport pulsa forte più di tante altre. Al di là del tanto conclamato calcio, nel Belpaese vi è un’importante storia di passione per le automobili e le moto, con le regioni del centro-nord a fare da hub principali di una serie di case di produzione di questi macchinari unici. Specialmente in Emilia Romagna e nelle Marche, la passione per le moto e per le auto non ha confini, come dimostrano le tante aziende il cui cuore batte in queste regioni, dalla Ferrari alla Ducati, per non parlare dei tanti centauri nati e cresciuti in quest’area. Il grande successo di queste attività sportive viene oggigiorno riflesso dall’esplosione della passione per gli eSport basati sui simulatori di Formula 1 e MotoGp, le due categorie regine di automobilismo e motociclismo. Nella terra di nascita della Ferrari ed altre ditte legate ai motori, tutto è in costante evoluzione.

L’esplosione degli eSport

In piena rivoluzione digitale non sorprende che molti gamer si dedichino ai simulatori più realistici di discipline sportive e in quest’ultimo periodo anche in Italia si sta diffondendo a macchia d’olio la passione per i campionati virtuali di Formula 1 e MotoGP. La possibilità di gareggiare come se si stesse davvero guidando una di queste splendide macchine è la prima attrazione per gli appassionati di motori che vogliono sentirsi parte integrante di queste competizioni. In tale contesto è evidente l’intenzione della Dorna Sports, azienda proprietaria della MotoGP, che si sta muovendo verso nuovi mercati volti ad attirare un pubblico molto più giovane ed espandersi sia negli Stati Uniti sia nel Regno Unito. L’esplosione degli eSport in generale è confermata dai sempre più frequenti tornei di giochi come League of Legends, nel cui torneo mondiale del 2019 le scommesse di Betway vedono Invictus Game favorita alla vittoria con una quota di 6 il 28 luglio. L’irruzione delle modalità di gioco basate sugli sport a motori è invece avvenuta durante i test della MotoGP in quel di Valencia, dove sono accorsi ben dodici professionisti da tutto il continente europeo per disputare le grandi finali. Il tutto con un premio finale per il vincitore rappresentato da una BMW M240i Coupé, una delle auto sportive più gettonate di sempre e dal design accattivante. Guidando virtualmente svariati tipi di moto come una Kawasaki o una Ducati, questi gamer abili a calarsi nella parte dei centauri hanno dunque rappresentato il primo vero avvicinamento tra sport a motori e le loro rappresentazioni virtuali. D’altronde, se i simulatori del calcio hanno i loro tornei mondiali, è logico che anche quelli della Formula 1 e della MotoGP li abbiano. Non è un caso, inoltre, che la maggior parte dei campioni in questi tornei vengano dalla Spagna o dall’Italia, i due paesi nei quali la tradizione dei motori è più radicata in assoluto.

L’evoluzione necessaria in Italia

In Italia, la terra di nascita del campione, il romano Lorenzo Daretti, campione l’anno scorso al torneo di Valencia, vi è tuttavia un problema importante, ossia quello della scarsa connessione ad Internet in alcune zone rurali del paese ancora non totalmente “connesse”. Secondo i recenti dati di uno studio realizzato da Nomisma per Agrinsieme, l’accesso al web nel territorio nazionale italiano è tra i più bassi d’Europa, qualcosa che stride con la tradizione di un paese che ha provato ad essere sempre al passo coi tempi. La percentuale illustrata di seguito è evidente: solo il 77% delle famiglie residenti in zone rurali ha un accesso garantito ad Internet. In tanti gamer dal grande potenziale si vedono automaticamente senza la possibilità di un allenamento adeguato. Nelle zone del centro e del Sud Italia, specialmente nella zona appenninica, i server risultano troppo lenti e non permettono dunque uno sviluppo fluido del gioco e la connessione viene frequentemente interrotta. Vari sono i gamer che hanno fatto sentire la loro voce per sensibilizzare l’opinione pubblica al riguardo, con la maggior parte di loro d’accordo sulla necessità di migliorare le infrastrutture per la connessione per favorire dunque un allenamento più completo agli eSport.

In sostanza, visto l’enorme potenziale dei gamer italiani – quattro sui primi dieci del torneo di Valencia sono nati nel Belpaese – urge quanto prima un miglioramento globale della connessione Internet nelle zone più periferiche del territorio, nelle quali si potrebbe potenzialmente nascondere qualche futuro campione degli eSport.