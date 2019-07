Alpago (Belluno) – Sarà una presentazione in musica quella con la quale sarà svelato ufficialmente il Giro del Lago di Santa Croce, l’evento benefico per podisti e ciclisti (quest’anno aperto anche ai pattinatori) che il prossimo 18 agosto a Puos d’Alpago (Belluno) celebrerà la 25.ma edizione.

La presentazione della manifestazione che ha come obiettivo la raccolta di fondi per le associazioni Via di Natale di Aviano e Cucchini di Belluno (entrambe si occupano di assistenza ai malati oncologici) avverrà infatti con un concerto. L’appuntamento è per giovedì 1 agosto, alle 21, alla Casa della Gioventù di Puos d’Alpago. L’ingresso è gratuito.

Sul palco saliranno Franco De Poli, Alberto Mambrini, Mauro De Luca e Stefano Di Tommaso.

«Proporremo un repertori che vuole essere un omaggio a grandi chitarristi rock come Joe Satriani, John Mayer, Frank Zappa, Gary Moore, Jimi Hendrix, Robben Ford ed altri» spiega Franco De Poli. «Il concerto si muoverà essenzialmente su suoni tipici di un rock raffinato che strizza volentieri l’occhio al blues più classico. Insieme agli amici del giro del lago vogliamo proporre una serata di serata di buona musica, fatta con la passione e lo spirito di riproporre cover di brani classici e non ma soprattutto con la voglia di suonare insieme».

«L’idea del concerto è nata dopo la pubblicazione del mio libro “La Mia Vita Parallela” dove racconto 50 anni di musica bellunese ma soprattutto la mia carriera di 50 anni dietro ai tamburi» dice ancora De Poli. «Volevo fare un concerto insieme ai musicisti con i quali ho avuto più feeling in questi anni e così ho chiamato Alberto Mambrini, il più “vecchio” di quelli che con me hanno condiviso un bel periodo di musica, Mauro De Luca, chitarrista di Vittorio Veneto con il quale ho suonato per più di dieci anni con il progetto Trifase e infine Stefano Di Tommaso, il bassista che attualmente condivide con me la sezione ritmica degli Undertaker».

«Subito abbiamo sposato l’idea di Franco di fare un presentazione del Giro diversa dal solito ed eccoci qua con un concerto che vuol essere un’opportunità in più per vivere il Giro del Lago e per condividere i valori che lo sostengono» dice Ennio Soccal, presidente del Comitato Alpago 2 ruote & solidarietà.