Proseguono gli eventi estivi nella suggestiva cornice di Pian del Crep a Pecol. La Val di Zoldo, in collaborazione con Rifugio Bepi e Rifugio Su’n Paradìs, organizzano varie situazioni di intrattenimento a ogni weekend fino al 25 agosto. Tutte le domeniche animazione e intrattenimento per i più piccoli con Baby Dance e musica (dalle 11) al Rifugio Bepi. Sabato 20 luglio si potrà riscoprire la tradizione artigianale del gelato: dimostrazioni della sua preparazione con attrezzature storiche e ghiotti assaggi. Domenica 21 luglio, andrà in scena il primo Festival Latino in Val di Zoldo. Al Rifugio Bepi si svolgeranno 6 diversi workshop guidati da ballerini e maestri provenienti da diverse parti del Veneto e Friuli Venezia Giulia (dalle 11). Dalle 16, sulla terrazza panoramica del Rifugio, si potranno ascoltare brani famosi di salsa cubana, bachata e cumbia. Domenica 28 luglio sarà la giornata dedicata a Guerre Stellari: animazione a tema e intrattenimento con i personaggi di Star Wars. Il gruppo Cosplay di Treviso organizzerà uno show coinvolgente per tutti gli appassionati della saga cinematografica iniziata nel 1977. Le location sono raggiungibili partendo dagli impianti di risalita di Pecol (piazza Rodolfo Balestra 1). Impianti attivi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 17. Per domenica 21 e domenica 28 luglio gli impianti resteranno aperti straordinariamente in orario continuato dalle 10 alle 19. Info e prenotazioni allo 0437 789295.