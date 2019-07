La nuova edizione del Lago Film Festival era stata presentata come un festival a visione femminile. Un tema che ha cominciato a svilupparsi a partire dalla tematica scelta per il consueto Premio Sonego, concorso di sceneggiatura che quest’anno metterà alla prova i partecipanti sul

concetto di lead female character.

Certo si tratta di una scelta che in parte ha indirizzato

l’attenzione su alcuni temi rispetto ad altri ma, allo stesso tempo, è accaduto qualcosa di fortuito: si è visto aumentare di molto tra le fila di collaboratori e ospiti presenze femminili che si sono mostrate non come eroine di movimenti politicizzati ma attraverso la loro creatività.

Mai come in questa edizione si può parlare di “visione femminile”, una prospettiva

nuova attraverso la quale interpretare la realtà. Lo strumento con il quale lo vogliono fare è

in primo luogo attraverso il cinema, la settima arte e forma di narrazione potentissima

proprio perché si nutre per definizione delle altre forme di comunicazione.

La presentazione del festival e delle tre mostre fotografiche, Surfing Iran di Giulia Frigieri,

Under the Olive Tree di Sara Salvadore e Borders di Sara Pellegrino e Francesco Croce

avverrà alla sera, alle ore 21 in riva al lago. La manifestazione aprirà invece i battenti alle ore

18 con due ‘incontri con autori’. Avremo modo di incontrare Francesca Mazzoleni, giovane

regista siciliana che ha firmato lo scorso anno il suo primo lungometraggio, Succede, tratto

dall’omonimo romanzo della youtuber Sofia Viscardi e di assistere alla presentazione di

POST PINK. ANTOLOGIA DEL FUMETTO FEMMINISTA, libro a cura di Elisabetta Sedda ed

edito da Feltrinelli che verrà presentato da Treviso Comic Book Festival. Nell’occasione

saranno presenti due illustratrici del progetto: Sara Pavan e Sara Menetti le quali

racconteranno la loro esperienza nel narrare il corpo della donna attraverso il fumetto.

Durante la prima serata del festival, verrà introdotto anche il focus tematico FEMALE

VISIONS dedicato alle filmmakers donne dal Medio Oriente e Nord Africa e verranno

proiettati alcuni lavori di animazione della talentuosa animatrice torinese Marta Gennari.

Fiore all’occhiello della serata sarà la proiezione evento de La Flor del regista argentino

Mariano Llinás. La pellicola, vincitrice del premio per il miglior lungometraggio in concorso al

BAFICI 2018, selezionata al Locarno, Toronto e Rotterdam Film Festival, presentata a Parigi

e presente all’interno della “Festa Mobile” della 36esima edizione del Torino Film Festival,

sbarca con orgoglio nel borgo di Lago. Un evento speciale indirizzato agli appassionati delle

mega maratone cinematografiche.

Il film ha avuto un tempo di gestazione molto lungo, circa dieci anni. La sua realizzazione è

stata possibile grazie alla collaborazione continuativa della casa di produzione El Pampero

Cine e il collettivo femminile Piel de Lava, di cui fanno parte Pilar Gamboa, Elisa Carricajo,

Laura Paredes e Valeria Correa, ovvero il quartetto protagonista.

Il film della durata di circa 13 ore e mezza verrà proiettato in tre serate: venerdì 19, sabato 20

e domenica 21 luglio alla presenza della produttrice Laura Citarella.

Il film di Llinás vuole essere un tributo alla forma di narrazione cinematografica una «festa

delle arti, proprio come il banchetto gioioso al termine di ogni peripezia di Asterix» da vedere

assolutamente sul grande schermo. D’altronde, per Llinás, «se il cinema non fosse stato così

grande, non avrebbe mai cambiato il mondo».

LA PROGRAMMAZIONE DI VENERDÌ 19 LUGLIO

Talk

18:00 – Padiglione Livelet

COSA SUCCEDE DOPO CHE SCRIVO UN CORTOMETRAGGIO?

Incontro con Francesca Mazzoleni

Francesca, classe 1989, siciliana sbarcata a Roma per studiare regia al Centro Sperimentale

di Cinematografia e poi nella vitalissima Berlino per girare i primi cortometraggi, debutta

sulla “lunga distanza” con Succede, la sua opera prima tratta dall’omonimo romanzo della

youtuber Sofia Viscardi, uno dei teen-movie più attesi degli ultimi anni. Il film è uscito

nell’aprile del 2018.

21.00 Vicolo Arco

CONCRETE LAKE

Incontro di presentazione della pubblicazione del workshop di poesia concreta curato da

BBDB Studio

Concrete Lake è il risultato di un workshop di due giorni organizzato lo scorso marzo 2019,

ospitato da Lago Film Fest e organizzato da BBDB Studio. Undici creativi selezionati (Alfredo

Agostinelli, Laura Callegaro, Francesco Croce, David Giovanatto, Alberto Fontana, Michele

Furfari, Sara Pellegrino, Sofia Pierro, Sofia Piomboni, Slowphoto.studio) hanno chiesto di

contribuire con due artefatti di poesia concreta. Concrete Lake è il secondo numero di una

pubblicazione indipendente incentrata sulla poesia concreta.

Una piattaforma progettata per riunire discipline, talenti e persone. BBDB è uno studio di

design indipendente, un piccolo team di professionisti del design di grande esperienza, in

grado di affrontare sfide creative complesse. Con quindici anni di esperienza in campo

internazionale, lavora con aziende di Fortune 500 e organizzazioni anche più piccole e agili.

La competenza di BBDB risiede nel design, nella direzione e nella creazione di idee per

prodotto, visual, interattività e marchi.

21.30 Vicolo Arco

POST PINK. ANTOLOGIA DEL FUMETTO FEMMINISTA

Presentazione del libro edito da Feltrinelli a cura di Treviso Comic Book Festival

A cosa servono le storie? A dare un senso al nostro mondo e ad allargare la nostra

comprensione degli altri. Le storie ci danno conforto, ci commuovono, ci eccitano, ma

soprattutto ci educano. Come scrive Michela Murgia nella prefazione di Post Pink, abbiamo

bisogno di leggere e conoscere più storie diverse possibili “per non diventare schiavi di un

solo punto di vista sulle cose”.

L’antologia a fumetti uscita a marzo per Feltrinelli Comics nasce proprio dall’esigenza di

scardinare gli stereotipi di genere, e mostrarci finalmente delle donne artefici della propria

narrativa, raccontate come soggetti desideranti, pensanti, agenti (e non più solo come

oggetti desiderabili, pensati, agiti).

Saranno presenti le illustratrici Sara Pavan e Sara Menetti.

21.00 Riva del lago

LAGO FILM FEST 15

presentazione della quindicesima edizione del festival

A seguire verranno proiettati i primi corti in concorso.

Inaugurazione delle tre mostre fotografiche

SURFING IRAN di Giulia Frigieri

Un reportage fotografico in cui la fotografa documentarista ci racconta un movimento

rivoluzionario che ha come baluardo l’inusuale binomio tavola da surf-hijab e trova luogo nel

Baluchistan, Iran.

In perfetto stile Lago Film Fest, la mostra fotografica verrà allestita in riva al lago e sarà

visitabile percorrendo la passerella galleggiante.

UNDER THE OLIVE TREE di Sara Salvador

L’idea di questo progetto fotografico nasce dall’esigenza di condividere l’esperienza vissuta

nelle principali città e campi profughi della Palestina.

BORDERS di Sara Pellegrino e Francesco Croce

1 location segreta, 31 ritratti in 48h

Il primo confine con cui ci troviamo a dover fare i conti è quello della nostra persona in

relazione al contingente. Se dovessimo visualizzare questo confine sarebbe sicuramente

quello della pelle, tuttavia, questo confine epidermico è costantemente offuscato da tutto

quello che diventa corpo civilizzato in un costante nascondersi.

Proiezioni film in concorso

Livelet Schermo

21.00 sezione INTERNAZIONALE

Fanny Liatard, Jeremy Trouilh, BLUE DOG, Francia / 2018 / 17’ / Fiction

Michael Frei, KIDS, Svizzera / 2019 / 9’ / Anima

Kate McCoid, IT’S NOT CUSTARD, Gran Bretagna / 2018 / 6’24’’ / Fiction

Olivia Kastebring, Julia Gumpert, Ulrika Bandeira, JUCK, Svezia / 2018 / 17’30’’ / Fiction

Patrick Buhr, SO ROBOTIC, Germania / 2019 / 11’50’’ / Anima

22.00 sezione NUOVI SEGNI

Carlo Francisco Manatad, THE IMMINENT IMMANENT, Filippine / 2018 / 15’1’’ / Fiction

Guillaume Fournier, Samuel Matteau, Yannick Nolin, ACADIANA, Canada / 2018 / 9’56’’ / Doc

Edyta Adamczak, EATSELF, Polonia / 2018 / 13’52’’ / Anima

23.00 sezione NAZIONALE

Cosimo Alemà, SI SOSPETTA IL MOVENTE PASSIONALE CON L’AGGRAVANTE DEI FUTILI

MOTIVI, Italia / 2018 / 16’17’’ / Fiction

Claudio Casale, MY TYSON, Italia / 2018 / 15’ / Doc

Roberto Catani, PER TUTTA LA VITA, Italia / 2018 / 5’20’’ / Anima

Giovanni Dota, FINO ALLA FINE, Italia / 2018 / 15’ / Fiction

Riva del Lago

21:30 sezione INTERNAZIONALE

Lewis Attey, THREE STORIES INSIDE A RENTAL VAN, Australia / 2019 / 15’ / Fiction

Ismaël Joffroy Chandoutis , SWATTED, Francia / 2018 / 21’35’’ / Doc

Claudius Gentinetta, SELFIES, Svizzera / 2018 / 3’40’’ / Anima

Alex Kavutskiy, SQUIRREL, USA / 2018 / 16’ / Fiction

22:30 sezione NUOVI SEGNI

Bertrand Dezoteux, HARMONY, Francia / 2018 / 20’37’’ / Anima

Marnie Ellen Hertzler, HI I NEED TO BE LOVED, USA / 2018 / 11’9’’ / Fiction

Macu Machín, THE STILL SEA, Spagna / 2018 / 11’7’’ / Doc

Jelena Oroz, TWO FOR TWO, Croazia / 2018 / 8’ / Anima

23:15 sezione NAZIONALE

Rocco Di Mento, WAFFEN, Germania / 2019 / 5’35’’ / Doc

Loris Giuseppe Nese, QUELLE BRUTTE COSE, Italia / 2018 / 11’ / Fiction

Martina Scarpelli, EGG, Italia / 2018 / 12’7’’ / Anima

Francesco Selvi, WATERLOO, Italia / 2018 / 17’30’’ / Fiction

Lido

21.00 sezione VENETO

Francesco Zorzi, MACULA – IL TEATRO È NELLA MENTE, Paesi Bassi / 2019 / 9’3’’ / Fiction

Andrea Preti, Filippo Quezel, RES, Italia / 2019 / 11’24’’ / Fiction

Francesca Bertin, IL GIARDINO, Italia / 2018 / 20’34’’ / Doc

Nicola Piovesan, ROBOT WILL PROTECT YOU, Estonia / 2018 / 1045 / Anima

Proiezioni speciali

19.00-23.00 Vicolo Sasso

PROIEZIONE EVENTO

LA FLOR – PARTE I

film fuori concorso – l’opera di 13 ore e mezza di Mariano Llinás

Un’esperienza unica in una secret location riservata a pochissimi. Ideale per amanti del

binge watching.

Proiezione riservata a 12 persone, prenotazione obbligatoria

Mariano Llinás è conosciuto per essere un vero cinefilo e un insolito cineasta indipendente.

Le sue sono autentiche produzioni dal basso, che raccontano storie appassionate e

appassionanti. È il caso de La Flor, terzo film dell’argentino: un omaggio alla storia del

cinema, che attraverso sei episodi ispirati alle diverse forme della settima arte compone un

fiore in quattordici ore. Ogni episodio è contraddistinto da un genere diverso. Il primo ricorda

i film di serie B, quelli che una volta gli americani giravano ad occhi chiusi e che ora

sembrano non saper più fare. Il secondo è una sorta di musical con un tocco di mistero. Il

terzo è un film di spionaggio. Il quarto è difficile da descrivere. Il quinto trae ispirazione da

un vecchio film francese. L’ultimo, ambientato nell’Ottocento, racconta la storia di alcune

donne, tenute prigioniere dagli indiani, che tornano dal deserto dopo molti anni.

In programma speciale a Lago, il film sarà proiettato in tre parti, per chi vorrà viaggiare.

Director Mariano Llinás

DP & Camera Agustín Mendilaharzu Montaje/ Edition Alejo Moguillansky y Agustín Rolandelli

Sound Rodrigo Sánchez Mariño

Music Gabriel Chwojnik

Art Laura Caligiuri – Flora Caligiuri

Costumes Carolina Sosa Loyola – Flora Caligiuri

Assistant Director Agustín Gagliardi

Producer Laura Citarella

Durante le proiezioni sarà presente in sala la produttrice Laura Citarella

Focus tematici

22.00 Lido

FOUR JOURNEYS INTO MYSTIC TIME – Parte I

Il focus tematico dedicato ai dance films di Shirley Clarke

Shirley Clarke (1919-1997) è stata una delle esponenti più importanti del New American

Cinema Group. Si formò come ballerina a New York con le grandi coreografe Martha Graham

e Hanya Holm. Dedicò la sua prima produzione cinematografica ai dance film collaborando

con la danzatrice Anna Sokolow. Dopo aver diretto i suoi più celebri lungometraggi negli anni

Settanta tornò a realizzare dance film sperimentando commistioni tra video-arte e danza nel

suo attico al Chelsea Hotel.

Four Journeys Into Mystic Time è una serie di quattro dance film in cui Shirley Clarke si

affida alle capacità formali del video allo stesso modo nel quale nei suoi primi cortometraggi

sperimentava con le proprietà della pellicola. In questi video la coreografia delle immagini è

basata sul flusso compositivo, Shirley Clarke manipola anche la plasticità dell’immagine

televisiva usando l’astrazione visiva come parte stessa della coreografia.

DISTRIBUZIONE | RESTAURO

I film di Shirley Clarke sono stati recentemente restaurati e distribuiti in tutto il mondo da

Milestone Films (www.projectshirley.com). Reading Bloom li distribuisce in Svizzera e in

Italia. MYSTERIUM è distribuito per gentile concessione del Museum of Modern Art (MoMA)

e del Wisconsin Center for Film and Theater Research.

Il progetto è a cura di Alessandro Del Re

22:30 Vicolo Arco

FEMALE VISIONS: WOMEN FILMMAKERS FROM THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

Parte I

focus tematico dedicato a filmmakers donne dal Medio Oriente e Nord Africa

Attraverso i punti di vista di giovani registe emergenti, uno sguardo sulla cinematografia

contemporanea dal Medio Oriente e Nord Africa. Dalla Siria al Marocco, dal Libano al

Kurdistan fino all’Iran, cinque cortometraggi che ci immergono nella realtà cangiante di una

geografia in conflitto: cinque storie di donne protagoniste, tra coraggio quotidiano e desideri

di evasione.

A cura di Roberto Cavallini

22.30 Vicolo Sasso

FOCUS MARTA GENNARI

Le migliori animazioni di Marta Gennari, madrina del concorso Unicef

Dopo aver presentato il cortometraggio “Merlot” a Lago Film Fest 2017, gareggiando in

competizione UNICEF, l’animatrice torinese Marta Gennari torna al festival in qualità di

madrina delle competizioni UNICEF KIDS e UNICEF TEENS. Presenterà inoltre i lavori finora

realizzati in un focus a lei dedicato e realizzerà un piccolo film d’animazione collettivo

coinvolgendo i partecipanti del workshop “Il poema animato”.

Marta Gennari

Nata nel 1992 in Italia, Marta Gennari è regista di film d’animazione e disegnatrice. Si

diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, con il cortometraggio “Merlot”

co-diretto con Giulia Martinelli, il quale viene selezionato in numerosi festival internazionali

(Krok, Clermont-Ferrand, Monstra, Primanima, Animateka), vincendo anche numerosi premi,

in particolare l’Emile Award nel 2018 come miglior corto di diploma. Completa i suoi studi

alla scuola della Poudrière dove realizza “Bigoudis”, cortometraggio distribuito da Arte e

selezionato in svariati festival quali Annecy, Clermont-Ferrand, Anima e Cinanima. Dalla fine

dei suoi studi, Marta lavora in Francia come regista, storyboard-artist per la televisione e il

cinema ed è attualmente in fase di sviluppo di diversi progetti di serie tv e cortometraggi.

23.00 Lido

VIDEO KILLED THE RADIO STAR – Parte I

Il focus tematico dedicato ai videoclip, a cura del festival Ce l’ho corto

Ce l’ho corto, rassegna di cortometraggi nata nel marzo del 2015 a Bologna, nel 2019

diventa Festival. L’obiettivo iniziale era quello di dare visibilità a cortometraggi indipendenti

di giovani autori e di creare momenti di confronto e dibattito sul cinema. Con questo focus,

lo staff di Ce l’ho Corto vuole condividere con il pubblico del Lago Film Fest la passione che

da sempre nutre nei confronti del videoclip, videoclip, volta di autori giovani, e produzioni

indipendenti. La selezione che verrà proiettata è un mix di prodotti nuovi scelti per

l’occasione e di video già presentati nel corso delle passate edizioni del format Video Killed

The Radio Star. I tredici videoclip che verranno proiettati sono diversi tra loro nella musica e

nelle immagini per creare un panorama completo sul formato.

A cura del Festival Ce l’ho corto

23:00 Vicolo Sasso

HABIBI: AN ARAB KIND OF LOVE – PARTE 1

focus tematico dedicato al cinema arabo contemporaneo, a cura di Marta Della Libera

Si tratta di un viaggio speciale nel cinema arabo contemporaneo, un tentativo di traduzione

di una macro-cultura spesso percepita come monolitica e avversa ai valori della tradizione

cristiano-occidentale.

Saranno proiettati dei corti che mostreranno un approccio nuovo alla narrazione sul mondo

arabo, un progetto di traduzione culturale che guarda all’amore e alla gioia di vivere da punti

di vista e angolazioni inaspettate.

WORKSHOP

20.00-21.00 Vicolo Sasso

TIMBRA PATATE

laboratorio creativo con l’artista Gabriella Calabrese

Il workshop fa parte di Girini, la sezione dedicata ai laboratori creativi riservati ai più piccoli.

Bambini e ragazzi incontrano gli artisti per sperimentare divertendosi.

Prenotazione consigliata

SPETTACOLO

21.00 Vicolo Sasso

IL FIL’ARMONICO

le marionette a filo di Agostino Cacciabue

Lo spettacolo è un florilegio, un mosaico composto da momenti di vita del marionettista che

si intrecciano con le storie delle sue figure. Sono frammenti di vita. Storie minime, pochi

minuti per raccontare emozioni e passioni. Immagini rapide quanto un’occhiata che si lancia

oltre una porta socchiusa, al di là delle vedute di tutti i giorni, alla ricerca di gesti e

personaggi che sappiano ancora sorprenderci.

Non ci sono parole, ma solo musica. Non ci sono segreti, perché l’animazione è lasciata a

vista. Le marionette di “Il fil’armonico”, ballano, soffrono, sperano, ridono, con lo stesso

spirito che muove gli esseri umani. Anche per loro, per i pupazzi che calcano il palcoscenico,

il destino è sempre appeso a un filo. Ma questa volta si vede benissimo dove va a finire.

DANZA SITE SPECIFIC

21.30 e 22.30 – Open Space

SUB ESTRATTO – DANCE PERFORMANCE

Danza contemporanea site-specific di Giulia Menti (regia e coreografia) e Francesca Bedin

(performer e assistente)

Il progetto indaga la natura della resilienza, nella ricerca di adattabilità e flessibilità in un

mondo che a volte si è incapaci di comprendere. Il concetto di sentirsi scomodo è sviluppato

dalla coreografa come un viaggio per scoprire se stessi e la capacità di adattarsi agli agenti

esterni, mettendosi alla prova, spremendosi ed espandendosi nello spazio, imparando a

respirare anche laddove si è completamente sommersi.

Giulia Menti

Nata a Vicenza, studia presso Tanzfabrik, Marameo, Landerer&Co, Danseatelier, ND.

Insegnante di danza moderna e contemporanea, è coreografa freelance dal 2017 e manager

della Compagnia Esklan Art’s Factory diretta da Erika Silgoner, artista associato

DanceHaus+ (Milano). Nel 2018 la sua coreografia “In dieser Frau” vince all’International

Solo Tanz Theater Festival di Stoccarda il Best performer 2018 & Eastman prize ed è

vincitore anche al Jerusalem International Choreography competition. Eì inoltre invitata ad

Aprile 2019 a prendere parte al Festival Solocoreografico alla Lavanderia a Vapore di Torino.

Francesca Bedin

Nata a Vicenza Studia da freelance presso Danseatelier, NDT , Tanzfabrik , Eastman

Summer Intensive. Attualmente danzatrice della Compagnia Naturalis Labor diretta da

Luciano Padovani e Silvia Bertoncelli e della Compagnia Esklan Art’s Factory diretta da Erika

Maria Silgoner. Nel 2018 con il solo “In dieser Frau”, coreografato per lei da Giulia Menti,

vince i premi 1prize best performance & Eastman Prize al 22^ International Solo Tanz

Theater Festival di Stoccarda ed il 3prize choreography al Jerusalem International

Choreography Competition.

MUSICA

Vicolo Carlettin

> Yatus 22.00

Genere: shoegaze

Band nata a Trento da musicisti precedentemente impegnati in altre band in ambito

hardcore, con l’intento di esplorare nuove sonorità e atmosfere diverse rispetto a quanto

fatto in passato.

In un mix tra shoegaze e grunge, i volumi alti sono una costante nei brani, in un’alternanza

tra momenti più dreamy annegati nel riverbero e parti distorte scandite dal fuzz.

“Soak the Sun” è l’ep autoprodotto, scritto nel 2018, registrato e mixato interamente dalla

band e seguito dalle prime date della nuova formazione sul territorio nazionale.

> Pulsar 23.00

Genere: electro-ambient

PULSAR è il nuovo progetto del compositore elettronico Leonardo Pucci.

Musica electro-ambient fatta di batterie, Rhodes e sintetizzatori: un viaggio attraverso il

vuoto dello Spazio. “Empty” è il disco di debutto uscito per l’etichetta Rous Records.

00:00 DOPOFESTIVAL

il tiratardi del festival, un momento per incontrarsi attorno ad un pianoforte con artisti e staff

