“Leggerelesere”: incontri senza sipario nei cortili della città”. Recital per voce e pianoforte

da “La radura” di M. Madieri. Martedì 16 luglio ore 21.00 nel Giardino di Villa Miari

in via Cipro (centro storico) a Belluno

La radura, dall’omonimo racconto di M. Madieri

Voce recitante: Laura Portunato

Al pianoforte: Nicoletta De Cian

Un omaggio alla scrittrice istriana attraverso la lettura di una riduzione della favola che ha come protagonista la margherita Dafne, fiore irrequieto e curioso alla scoperta dei rischi e della

bellezza del mondo: il fastidio del vento, la dolcezza e la bizzosità delle altre creature, il pericolo dei temporali e degli animali.

Le musiche di Proko’fev, Debussy, Chiereghin, Mozzati, Ravel fanno da colonna sonora ed esaltano l’atmosfera emotiva di questa allegoria che racconta le fasi della vita: il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, dall’innocenza – che scopre per la prima volta l’amore – alla consapevolezza del sentimento del dolore.