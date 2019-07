Cortina d’Ampezzo, 14 luglio 2019 – “Ci ispiriamo alla vita degli alberi delle Dolomiti. Che crescono secondo solidità e robustezza prima che in dimensioni, tenendo le radici nel terreno, sviluppando una chioma e lasciando dei semi, per il futuro”. È il proposito degli organizzatori di Una Montagna di Libri, la festa internazionale della letteratura di Cortina d’Ampezzo, che ha celebrato al Cinema Eden di Cortina i dieci anni di attività, alla presenza delle Istituzioni.

“Trovarsi intorno ai libri trasforma l’atto solitario della lettura in una resiliente comunità, nel piacere della condivisione”, ha detto il responsabile di Una Montagna di Libri, il cortinese Francesco Chiamulera. Tutto esaurito all’Eden, con trecento persone venute a fare gli auguri al festival e ad ascoltare, nell’occasione, la lezione magistrale dello scrittore Alessandro Piperno su uno dei suoi autori preferiti: Philip Roth, protagonista della letteratura americana.

Il saluto delle Istituzioni

Gianpietro Ghedina, Sindaco di Cortina d’Ampezzo: “Il nostro paese è una capitale non solo per la bellezza naturalistica e per lo sport, ma anche per la cultura e gli incontri con i grandi della letteratura e dell’attualità. Una tradizione rilanciata da questo festival. Dal cuore: viva Una Montagna di Libri!”. Cristiano Corazzari, Assessore alla Cultura Regione del Veneto: “Da dieci anni Una Montagna di Libri si conferma una realtà d’eccellenza culturale in una splendida regione, il Veneto, fatta di tanti lettrici e lettori. Una grande e solida base per il futuro”. Luca De Carlo, deputato del bellunese: “Una Montagna di Libri ha un respiro locale, nazionale e internazionale. Un orgoglio per tutti”. Roger De Menech, deputato del bellunese: “Un festival nato come un sogno, con una strada non sempre in discesa, ma che è diventato un’eccellenza. Bravi!”. In sala è stata mostrata al pubblico la Medaglia che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto attribuire alla XX Edizione di Una Montagna di Libri.

Nasce l’archivio di Una Montagna di Libri

E se un Festival non è solo un magnifico fuoco d’artificio, ma un servizio per una comunità, Una Montagna di Libri celebra questi dieci anni con uno strumento aperto a tutti e che lascia qualcosa alla comunità di residenti e di turisti. “Volevamo creare qualcosa che non scomparisse, qualcosa che incarnasse l’idea di lasciare un piccolo patrimonio immateriale”, dice Chiamulera. “Così abbiamo deciso: realizzare l’archivio digitale di Una Montagna di Libri”. All’indirizzo unamontagnadilibri.it/archivio è online da oggi l’inizio dell’archivio di Una Montagna di Libri. “Inizio, perché come ogni fondo è una cosa fatta per crescere, che si arricchirà nel tempo. È diviso in due tipi di documenti: i video integrali di alcuni incontri, e svariati estratti, interviste, ritagli, idee”. A questo si aggiunge la sezione Succede a Cortina, presto online: la prima antologia di passaggi della letteratura che citano Cortina d’Ampezzo.

Oltre 53 eventi. Fino a settembre

Una Montagna di Libri adesso si mette in cammino in un’edizione ricchissima di novità e di sorprese sempre più aperte al mondo, nella Regina delle Dolomiti. Con oltre 53 eventi, a luglio e agosto, fino a settembre. Per maggiori informazioni: unamontagnadilibri.it.